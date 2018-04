Proč mít dobrou židli nebo postel?

Chraňte si vlastní tělo!

Židle



Zvlášť lidé, kteří mají sedavé zaměstnání a u pracovního stolu stráví několik hodin denně, by měli věnovat výběru židle velkou pozornost. Ale i židle u jídelního stolu by měla být pohodlná.

Jakou židli vybrat?

• Zejména pracovní židli kupujte pokud možno ve specializovaném obchodě, kde můžete vše vyzkoušet a zároveň si nechat poradit.

• Děti i dospělí by měli sedět s chodidly pevně opřenými na podlaze, případně na podnožce.

• Pracovní židle by měla mít područky.

• Židli s nečalouněným sedákem lze kvůli podsazení pánve doplnit kvalitně čalouněnou klínovitou podložkou - klín směřuje vpřed.

• Opěrka zad má končit pod dolním úhlem lopatky. Ideální nastavení bederní opěrky je mezi druhým až čtvrtým obratlem.

• Někdy se objevují reklamy na sedací míče, ale ortopedové je k trvalému sezení nedoporučují.

Čím může uškodit nekvalitní židle?

• Trvalé sezení ve špatné poloze škodí zejména páteři, která není ve správné pozici a časem může kvůli povoleným svalům začít bolet.

• Spolu se židlí a stolem se zaměřte i na výběr vhodného vybavení k práci na počítači, pokud budete mít ruce na klávesnici ve špatné poloze, hrozí vám mimo jiné záněty šlach na rukou.

• Trvale špatné sezení může páteř deformovat, pak je nutná rehabilitace a cvičení na posílení svalového korzetu.

• Odvykněte si sedět s překříženýma nohama, takový posez podporuje vznik křečových žil.

• Neseďte dlouhé hodiny, protahujte se a procházejte.

Postel

Probouzíte se ráno rozlámaní s pocitem, že jste celou noc skládali uhlí? Dost možná za to může nekvalitní postel, konkrétně špatný rošt a na něm položená matrace.

Jak vybírat postel?

• Zaměřte se především na rošt, lepší jsou polohovatelné, ale není to podmínkou.

• Rovněž manželské dvojlůžko by mělo mít dva samostatné rošty a dvě samostatné matrace.

• Pokud jde o matraci, zcela jistě by měla být jednodílná, pokud možno s pracím povlakem, spíše tvrdší, přičemž tuhost by se měla mimo jiné řídit váhou spáče.

• Pokud máte potíže se zády nebo jiné zdravotní problémy, volte vyšší lůžko (kolem 50 centimetrů), lépe se z něj vstává.

Jak může ublížit nevhodné lůžko?

• Příliš měkká postel nijak nepodporuje správné postavení páteřních obratlů, a člověk je proto ráno unavený.

• Trvalé spaní ve špatné posteli může přispět ke vzniku chronických potíží se zády, i když samo o sobě je nejspíš nezpůsobí.

• Nešetřete ani na dětské posteli, i malé dítě by mělo mít stejně kvalitní matraci jako dospělý, jinak mu hrozí špatný vývoj páteře. Počítejte s tím, že za ni dáte několik tisíc korun.

Boty

Jak si vybrat obuv?

• Neměly by být z tržiště, ty nevyhovují ani materiálem, ani ušitím.

• V dobré botě se noha nesmí viklat, velmi důležitá je pevná pata, zejména u dětí.

• Je možné volit i z nabídky tzv. zdravotní obuvi, zvláště pokud už máte problémy.

• Pokud sportujete, volte jen kvalitní obuv, když budete běhat nebo cvičit aerobik v botách, které k tomu nejsou určeny, poničíte si klouby a také páteř bude trpět.

Co mohou způsobit špatné boty?

• Pokud rodiče kupují dětem boty z tržiště, hrozí, že se jim špatně vyvine klenba nohy a zvyknou si na špatné postavení nohou.

• Mezi problémy, které lze připsat špatným botám, patří bolesti zad a následně i hlavy.

• Hrozí rozvoj ploché nohy.

• Chůze ve špatných botách bolí, protože lidé našlapují kvůli zdeformované klenbě na polštářky mezi prsty.