Proč miminka blinkají a kdy mají rodiče zpozornět

Miminka se potýkají zejména s gastroezofageálním refluxem, tedy zpětným tokem žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu. I když většinou nejde o nic vážného, rodiče se často leknou. Důvodů refluxu může být hned několik.



Proč miminka blinkají? Vše o zvracení kojenců se dozvíte také na eMimino.cz.

„Významnou roli hraje věk dítěte, stav výživy, zralost CNS (centrálního nervového systému), zažívacího traktu a v neposlední řadě zkušenost a trpělivost matky. Padesát procent jinak zdravých kojenců ve věku do jednoho roku zvrací více než 2x denně,“ vysvětluje Dalibor Klusáček z II. dětské kliniky FN Brno v publikaci Pediatrie ve zkratce.



Žaludek čerstvě narozeného miminka je opravdu malý - přibližně jako lískový oříšek, a proto se také velice rychle naplní. Nestrávené mléko se pak může vrátit zpět do jícnu a následně je dítě přibližně dvacet až třicet minut po krmení zvrátí. I když může ublinknutí vypadat jako velká pohroma, většinou jde jen o několik lžiček tekutiny.



Reflux u miminek až polovina novorozenců ( 0 až 3 měsíce) zvrátí mléko aspoň jednou denně

nejběžnější je ve věku od dvou do čtyř měsíců věku

často odezní mezi sedmým a osmým měsícem, ještě častěji pak po prvních narozeninách



Existuje i „tichý reflux“, kdy obsah žaludku dojde pouze do jícnu nebo úst miminka, které je pak znovu spolkne. I tento reflux ale může být miminku nepříjemný, přirovnat by se dal k pocitu pálení žáhy. Díky postupnému dozrávání dětského organismu většina potíží s ublinkáváním za několik měsíců odezní. „Důležité je, že děti nevykazují přítomnost jiného onemocnění, a to především metabolického, gastrointestinálního a centrálního nervového systému,“ dodává doktor Klusáček.



Prevence refluxu

Pokud se bude situace opakovat, můžete zkusit některé preventivní kroky, které by mohly miminku ulevit. Základem jsou pravidelná krmení v menších dávkách, při kterých se dítě tolik „nepřecpe“. Pokud kojíte, pak dbejte na správné přisátí miminka k bradavce a snažte se mu zajisti na kojení klidné prostředí, ve kterém se nebude rozptylovat a nespolyká přitom nadbytečný vzduch. U miminek krmených z lahvičky zkontrolujte velikost proudu mléka - příliš velký proud může miminko hůře snášet a může mu způsobit potíže. S odříhnutím také nemusíte čekat až na konec krmení, ale můžete dítě dát do svislé polohy k uvolnění přebytečných plynů ze žaludku již dvakrát až třikrát během krmení. Ve svislé poloze můžete nechat miminko i přibližně půl hodiny po krmení. Dalším z preventivních kroků je pak volné oblečení, které netlačí miminko v pase a vyhnutí se polohám, které tak dělají (např. přitlačení kolínek k bříšku při přebalování).



U malého procenta dětí je reflux vytrvalý. Jedná se zejména o děti předčasně narozené nebo s různými vývojovými problémy. Ani jejich rodiče by ale neměli propadat panice - i u nich reflux ve valné většině případů odezní, většinou mezi prvními a druhými narozeninami.



Pokud zažívá vaše miminko reflux pravidelně, pak lékaři doporučují sledovat, jestli se neobjevuje po konzumaci určitých potravin (u kojených miminek poté, co potravinu konzumuje i matka) - mohlo by jít o potravinovou intoleranci např. na laktózu. Věnujte pozornost i potravinovým doplňkům, bylinkám nebo lékům. S daty o tom, co jste kdy jedla a za jak dlouho nastal reflux u dítěte, se pak vydejte k pediatrovi, který vám navrhne možné způsoby řešení.



Kdy se vydat k lékaři?

Za lékařem nebo do nemocnice pak s dítětem vyražte, pokud by dítě zvracelo žlutou nebo zelenou tekutinu (a více než pár kapek), pokud by ve zvratkách byla krev (podobá se mleté kávě) nebo pokud dítě zvrací projektilově. Varovným signálem by měla být i častá infekce dýchacích cest. Lékaře také navštivte, pokud dítě pláče po krmení a prohýbá se v zádíčkách - jedná se totiž o snahu ulevit si od pálení žáhy. Pozorně sledujte i přírůstek na váze miminka, pokud přestane nabírat nebo dokonce zhubne, tak se také vydejte do ordinace dětského lékaře.



U refluxu lékaři přistupují k jiné než režimové léčbě jen ve výjimečných případech. Stejně tak se většinou snaží vyvarovat testování dítěte na reflux, protože vyšetření spočívající v zavedení hadičky do jícnu po dobu dvaceti čtyř hodin je nepříjemné i pro dospělého člověka. Provádí se proto opravdu jen v závažných případech doprovázených komplikacemi.



„Pro dítě s výrazným refluxem, které dobře prospívá, roste a nemá žádné další významné zdravotní problémy, je nevhodnější žádná nebo jen minimální terapie,“ vysvětluje doktorka Donna Seckerová na stránkách KellyMom.com.



Nejlepší je tedy dodržet všechny preventivní opatření a zároveň se snažit zůstat v klidu. Což samozřejmě není moc snadné, pokud celý den cítíte zkyslé mléko. Vybavte proto své miminko dostatkem pyžamek a bodýček a nezapomínejte nikdy přibalit jedno či dvě do přebalovací tašky. Nezapomínejte ani na náhradní trička pro sebe, ideální barvou je bílá či béžová, kterou vyperete spolu s látkovými plínkami a oblečením miminka. Potahy si pořiďte i na sedačku a autosedačku - ideálně ve dvou variantách, abyste je mohla střídat na praní.