Proč mají muži kratší život?

Když se narodí dívka, může počítat s tím, že bude žít o více než šest let déle.

Není to žádné české specifikum. Podobný rozdíl je patrný téměř ve všech státech světa.

Přírodní počty

Přitom příroda jako by s rychlejším úbytkem jedinců mužského pohlaví počítala. V Česku se například v posledních letech rodí téměř o tři tisíce chlapců víc než dívek.

Ještě ve věkové skupině 40-45 let je poměr obou pohlaví vyrovnaný. Od padesáti let však muži začínají ubývat výrazněji a po pětaosmdesátce na jednoho muže připadají už tři ženy. Při posledním sčítání lidu žilo v Česku 24 mužů starších sta let. Své sté narozeniny přitom za sebou mělo 184 žen.

Odpověď na otázku, proč muži umírají dříve, není jednoznačná. Kromě vrozených faktorů hraje svou roli i životní styl.

"Příčiny jsou především historické: muž - sameček druhu Homo sapiens má biologické poslání zplodit co nejvíce dětí, ochránit skupinu žen a starých lidí a poté, to jest asi mezi 35. a 40. rokem života, skonat v boji s cizí tlupou či se zvířetem při lovu," říká primář českobudějovického centra andrologické péče Vladimír Kubíček.

A vyjmenovává další důvody - tím druhým je civilizační zátěž. Muž je vystavován čím dál tím většímu společenskému stresu. Nebojuje sice fyzicky o potravu a o život, bojuje však o výdělek, postavení, ekonomické zajištění, prestiž a společenské uplatnění pro sebe a svoji rodinu.

Často spíše u počítače či za volantem než s oštěpem. "Společenský stres je horší než setkání s medvědem v lese. Medvěd je jednoznačná překážka, buď jej muž zažene či zabije, nebo uteče. Nadřízeného či úředníka nelze vyřešit takto jednoduše. Stresové hormony se hromadí a ničí organismus muže. Tělesně i psychicky," dodává Kubíček.

Když skončí stres...

Muži však strádají, i když stres spojený s povoláním dávno skončí a oni odcházejí do důchodu. Muži jsou totiž mnohem fixovanější na profesní život než ženy. Mnohem častěji pro ně zaměstnání představuje jedinou náplň jejich času a o tuto náplň pak ze dne na den přijdou.

"Jako by se najednou ztratili ze života, na ničem se nepodílejí a vypadá to, že stárnou rychleji," říká pražská gerontoložka Iva Holmerová. Ženy si ve srovnání s muži snáze naleznou nějaký alternativní životní program, snadněji se druží.

"Vidíme to i na všech aktivitách, které jsou pro seniory připravené. Ženy tam jasně dominují. Jsem přesvědčená, že kdybych starším klientům nabídla kurz sportovní střelby, budou i tam ženy převažovat," míní Holmerová.

Přitom právě muži přicházejí pro odbornou pomoc často pozdě, což potvrzuje i lékař Kubíček. "Většina pacientů přijde až poté, co se dlouho a zbytečně trápí. Trápí obvykle nejen sebe, ale i své manželky či partnerky a třeba i své děti. Ty se o ně bojí, musí snášet jejich náladovost, přizpůsobovat se jejich potížím a psychickým změnám. Málokdo je na světě sám," uzavírá primář.

Privilegované samičky

Slabou útěchou pro muže může být fakt, že v tom nejsou sami. Podobně jsou na tom samci i jinde v živočišné říši. U řady savců je mužské pohlaví daleko slabší. I samčí embrya jsou citlivější a daleko častěji umírají ještě v děloze.

"U některých vačnatců, konkrétně u vakomyši, umírá samec krátce po pohlavním styku a samice s mláďaty má pak teritorium celé pro sebe. Z biologického hlediska jsou samice schopné rozmnožování privilegované. To, co vydrží ony, samec nevydrží," říká zoolog Zdeněk Veselovský z Jihočeské univerzity.