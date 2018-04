Proč jsou některé děti divoké

Také věříte, že všechny divoké děti jsou nevychované? Kolem hyperaktivity panuje řada omylů a nedorozumění. Třeba ten, že se dítě musí přizpůsobit většině. • Stačilo by být na tyto děti přísnější

To je velký omyl. Děti s hyperaktivitou za potíže nemohou a "nezlobí" proto, aby někoho provokovaly. Jde o poruchu na organickém základě, v mozku se přenášejí vzruchy jinak než u zdravého člověka. • Poznám hyperaktivitu od rozmazlenosti?

Na první pohled to jde velmi těžko, odborník k tomu potřebuje cílené vyšetření. Rodiče by to však poznat měli, někdy je patrný rozdíl mezi postiženým dítětem a sourozenci. • Jsou hyperaktivní děti více inteligentní?

Nikoliv, rozložení inteligence a nadání je mezi nimi podobné jako u ostatní populace. Spíše je pravděpodobnější, že budou dosahovat o něco málo slabších výsledků, což souvisí se zranitelnější psychikou. • Nejlépe se tyto děti srovnají ve škole

Naopak, děti s ADHD zátěž, i tu školní, snášejí hůře. Je třeba proto se školou spolupracovat, učitelé by jim měli zadávat úkoly s ohledem na jejich postižení. Mohou upozornit spolužáky na to, že kamarád potřebuje pomoc, zároveň by ho neměli vyčleňovat. Největší chybou by bylo označit dítě za hloupé a zlobivé. • Proč mají problémy se sebedůvěrou?

Jejich bezprostřednost plyne z vrozených či získaných problémů pozornosti chování, neplyne z toho, že by si věřily. Naopak, mívají často sklony k sebepodhodnocování, vyvolané tím, že jim jejich okolí dává neustále najevo, že jsou špatné a k ničemu. • Budou mít častěji poruchy učení?

Nemusí tomu tak být, ale je to pravděpodobné, protože mají citlivější nervovou soustavu ve srovnání s vrstevníky. Spíš než poruchy učení jim hrozí potíže se zvládáním učiva kvůli tomu, že běžné metody výuky nejsou k těmto dětem příliš ohleduplné. Potřebují individuální přístup, protože špatně vnímají verbální pokyny a neodkážou se orientovat v méně přehledném materiálu. • Dítě se musí přizpůsobit, ne my jemu

Zprvu by se mělo rodinné a školní prostředí adaptovat na dítě, ne naopak. Je chyba pokusit se začlenit dítě do systému. Tím by se mohl spustit kolotoč problémů, končící nezvládnutelným chováním a třeba sklonem k depresím.