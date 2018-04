Proč jsme mužům nevěrné? Nejčastěji nám chybí citová odezva

NEVĚRA CITOVÁ

Takové nevěry bývají nejčastější. Vznikají různě, ale jsou charakteristické tím, že žena opravdu znovu najde možnost být milována a mít možnost lásku dávat.

Příčiny:



1. intenzivně prožívaný pocit samoty vedle oficiálního partnera, citová deprivace





Žena považuje vztah za prázdný. Pár žije spíš vedle sebe než opravdu spolu. Pojítkem je rodina, péče o děti, širší rodinné vazby, vzájemný provozní servis. Ze vztahu se vytrácí nebo zcela vytratilo společné sdílení, touha po něm, vzájemnost. Důsledkem je citové odcizení, každý z dvojice si buduje vlastní svět, do něhož utíká.

2. nevyrovnaný (nevyvážený) oficiální vztah



V takovémto vztahu ženě chybí partnerův respekt a úcta, které jsou základním předpokladem pro rozvoj plnohodnotného vztahu. Jestliže se žena necítí být uznávána, trápí se. Zpočátku se může snažit "zavděčit" se partnerovi, aby ji ocenil. Tím se ale stává na vztahu závislá a to je pro fungování dvojice vždy jen kontraproduktivní, prohlubuje to vzájemné odcizování.

Přestože bývá ženská nevěra pro stávající vztah rizikovější než mužská, je možné ji zvládnout a pozitivně zúročit. A to tehdy, když se díky ní partneři poučí o tom, kde se dopouštěli chyb, a mají sílu i vůli něco změnit ve svém vztahu.

Na nevyváženosti vztahu se může podílet i délka vztahu i to, kdy se oba potkali. Jestliže jsou spolu partneři od svých 18 let, vyzráli za ten čas v osobnosti, které si již po třicítce či čtyřicítce nemají co říct. Každý je jinak zaměřený, mají odlišný hodnotový systém, jiný životní styl, jiné zájmy. V takovém případě se stává, že ženě její životní partner nestačí a její očekávání není naplněno. Pak chtě nechtě potřebuje najít někoho jiného, s kým své zájmy a potřeby lépe sladí. Někoho, s nímž je naladěna na "stejné vlnové frekvenci". Nevěrou řeší situaci, kdy nechce rozbít rodinu, připravit děti o jejich otce a o možnost vyrůstat v úplné rodině, ale zároveň odmítá stagnaci v partnerském slova smyslu.

3. jiný si ji najde sám



Aniž by žena někoho hledala a v legálním vztahu zažívala pocit nespokojenosti, může se někdo nečekaně objevit. Kouzlu zamilovaného vábení a dobývání může zcela neplánovaně podlehnout docela snadno.





NEVĚRA ČISTĚ SEXUÁLNÍ

Příčiny:

1. partneři mají v intimním životě rozdílnou potřebu

Žena nemá od manžela dost signálů o tom, jak po ní touží, jak je pro něj sexuálně přitažlivá. Ráda by se milovala častěji, ale je buď odmítána, anebo vázne kvalita, která je ještě důležitější. Žena neočekává od muže až tolik výkon. Potřebuje cítit i zájem o sebe, něhu, lásku ve fyzické podobě. Ne vždy je jednoznačným cílem orgasmus. Mělo by mu předcházet to, proč se sexu říká milování. Jestliže toto v manželské ložnici chybí, není těžké se ukotvit v jiné náruči, která lásku a tvořivost, vášeň nabízí.

2. hledání dobrodružství v rámci nudy a stereotypu v manželském sexu

3. nedostatek předchozích zkušeností, tj. de facto "poznávací" sexuální nevěra

Objevuje se tam, kde manžel (trvalý životní partner) je pro ni první a jediný sexuální partner v životě nebo je jedním z prvních sexuálních partnerů.

Nevěry plánované jen jako oživení sexuálního života původního páru jsou nebezpečné ve chvíli, kdy je přítel dobrý milenec. Žena se pak snadno zamiluje a nevěra plánovaná jako ryze sexuální se mění v citovou.

NEVĚRA PRAGMATICKÁ

Příčiny:

1. účel světí prostředky



Účelový vztah pomůže k získání nějaké výhody: pozice v profesní kariéře apod.

NEVĚRA Z "DONUCENÍ"

Příčiny:

1. revanš za manželovu nevěru

K takovému kroku přistoupí žena ve chvíli, kdy si chce "srovnat s manželem skóre" a narovnat vlastní ženské sebevědomí. Jsou to nevěry docela rizikové, které se mohou překlopit do opravdového vztahu, ačkoli původním záměrem bylo jen to "skóre". Často ovšem přecházejí opět do kategorie nevěr pro ženy nejtypičtějších: nevěr citových.

NEVĚRA Z "LÍTOSTI"

Příčiny:

1. převládne pečující pocit zodpovědnosti za druhé

Hodně žen je vybaveno jistým altruismem a přes tuto vlastnost jsou i snadno manipulovatelné, nechávají se citově vydírat. Jestliže takovou ženu uhání evidentně zamilovaný muž, který dává najevo, jak ji potřebuje a nemůže bez ní žít, pak se mu vlastně "oddá", aniž by sama původně něco takového chtěla. Udělá to v zájmu jeho "záchrany".

Z takového vztahu leckdy není úniku, protože závislý manipulující muž má proti takové ženě v rukou silné zbraně: pláč, zoufalství, apel na to, že je ona jeho jediným smyslem života, atd.

Mužská vs. ženská nevěra

Pro muže bývá typičtější nevěra v podobě nezávazného paralelního vztahu, který mu přináší to, co v trvalém partnerství po nějaké době jeho trvání zákonitě chybí: esprit a jiskření, vášnivý sex, ocenění a uznání. Muži chtějí méně často než ženy jít za hranice milostného poměru a rozbít rodinu. Není to jen proto, že by byli pragmatičtější a víc si hlídali jak majetek, tak možnost zůstat s rodinou a dětmi. Je to i proto, že adrenalin a endorfiny vznikající milostnou avantýrou se po nějaké době vyčerpají a vztah sám o sobě vyšumí. I proto mívají chroničtí "nevěrníci" spíše víc paralelních vztahů a neprožívají je tak intenzivně.

Nelze to samozřejmě generalizovat. Zamilovávají se i muži, i oni odcházejí od rodiny a zakládají další, což bývá nejčastější v době "krize středního věku", časově umístěné do věku kolem 40 let.