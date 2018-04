Stres nám prospívá! Šest důvodů proč je užitečný

12:02 , aktualizováno 12:02

Všechno, co jste dosud slyšeli o škodlivém vlivu stresu, je jenom část toho, co potřebujete vědět. Co když se stres zbytečně démonizuje a je ve skutečnosti naším přítelem? Nejnovější studii představuje páteční magazín MF DNES Rodina.