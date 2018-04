Proč diety nefungují? Problém je ve vaší hlavě

Jak vyzrát na svou vůli? Zaveďte řád

Uvědomte si, ve kterou dobu vás to táhne ke zbytečnému mlsání nejvíce. Až se bude blížit ona hodina, pusťte se do nějaké činnosti, která vás baví. Je jedno, co to bude, můžete se dívat na hezký film, číst si, jít na procházku... Je jedno, co budete dělat. Nic není tak zbytečné jako bezdůvodně jíst. Stres

Možná vám uleví, když si dáte kousek čokolády nebo alespoň praštíte dveřmi. Nervy však lze zklidnit i jinak. Zkuste stresu prostě utéci. Nebo od něj alespoň hodně rychle odejít. Tělesná aktivita totiž dokáže oslabit příčiny mírné deprese. Pomáhá i zakřičet si. Choďte brzy spát

Tělo, které málo odpočívá, musí jíst, aby získalo dostatek energie. Chcete-li být dlouho vzhůru,měli byste se zabývat takovou činností, abyste do hlavy nepustili myšlenky na jídlo. Žvýkačky

Rozmístěte je chytře všude tam, kde je budete mít ve chvíli krize po ruce. Mějte je v obýváku, v kuchyni, kabelce, v autě. Jakmile dostanete na něco chuť, sáhněte po nejbližší žvýkačce (bez cukru!). Mějte svou židli

Jestliže jste zvyklí jíst na mnoha místech, je to problém. Nejlepší je mít k jídlu vyčleněné jedno jediné místo, tj. jednu místnost a jednu židli. Slibte si, že jinde než zde jíst nebudete, a dodržujte to minimálně v prvních týdnech hubnutí.