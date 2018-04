Proč chtějí sex muži, a proč ženy

Kdo by čekal nějaké romantické důvody, byl by zklamán. Muži i ženy kolem dvaceti let se shodují na tom, že sex mají především s osobou, k níž jsou přitahováni, chtějí si užít fyzického potěšení a "prostě je to fajn". Jak uvádí agentura AP, všech 25 důvodů pro sex, které u respondentů převažovaly, se shodují u mužů a u žen. Vyjádření lásky či náklonnost se jako důvod také ocitlo mezi prvními deseti důvody, ale jednoznačně ji převálcoval prostý chtíč. Číslo jedna bylo zcela jasně "Byl/byla jsem přitahován/a k té osobě."

Vědci z University of Texas se výzkumem toho, proč lidé mají sex, zabývali 5 let a jsou přesvědčeni, že jejich studie zásadně mění pohled na sex.

"Vyvrátilo to hodně přežívajících stereotypů. jako například to, že muži chtějí sex čistě pro fyzické potěšení a ženy zase pro lásku," říká Cindy Mestonová, spoluautorka studie.

Mestonová a její kolega, David Buss, se vyptávali celkem 444 mužů a žen ve věku 17 až 54 let na to, proč mívají pohlavní styk. Celkem slyšeli 237 různých odpovědí od "Je to legrace" až po "Chtěl jsem někoho nakazit sexuálně přenosnou chorobou."

10 hlavních důvodů, proč mají muži sex: 1. Ta žena mne přitahovala.

2. Je mi to příjemné.

3. Chtěl jsem si trochu užít.

4. Je to legrace.

5. Chtěl jsem vyjádřit náklonnost.

6. Byl jsem sexuálně vzrušený a chtěl jsem se uvolnit.

7. Byl jsem nadržený.

8. Chtěl jsem vyjádřit lásku.

9. Chtěl jsem mít orgasmus.

10. Chtěl jsem potěšit svou partnerku.



10 hlavních důvodů, proč mají sex ženy: 1. Daný muž mne přitahoval.

2. Je mi to příjemné.

3. Chtěla jsem si užít fyzické potěšení

4. Chtěla jsem vyjádřit dané osobě náklonnost.

5. Chtěla jsem vyjádřit lásku.

6. Byla jsem sexuálně vzrušená a chtěla jsem se uvolnit.

7. Byla jsem nadržená.

8. Je to legrace.

9. Uvědomila jsem si, že jsem zamilovaná.

10. Bylo to v zápalu okamžiku.



5 nejméně obvyklých důvodů, proč mají muži sex: 1. Daná osoba mi nabídla drogy, když to budu dělat.

2. Chtěl jsem někoho nakazit sexuálně přenosnou chorobou.

3. Chtěl jsem se potrestat.

4. Chtěl jsem se rozejít.

5. Chtěl jsem tu práci.