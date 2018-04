Důvody, proč vás bolí prsa. Může za to špatná podprsenka, ale i káva

„Bolest prsů nemusí nutně ukazovat na závažný zdravotní problém. Ačkoli se ženy obávají toho, že signalizuje rakovinu, je tomu tak jen velmi zřídka,“ vysvětluje lékařka Petra Samková.



A dodává, že pokud se bolesti vyskytují nezávisle na menstruačním cyklu, nebo pokud si zároveň žena nahmatá v prsou “uzlíky” v období mimo menstruaci a jen na jednom prsu (nerovnoměrně), měla by navštívit lékaře a nechat se vyšetřit.

Totéž platí, pokud má výtok z bradavky (krvavý, hnědý) nebo pokud bolesti v prsou narušují běžný denní režim a brání spánku.

„Ženy od 40 let by měly chodit na pravidelné mamografické vyšetření jednou za dva roky. Od 45 let hradí tato vyšetření zdravotní pojišťovna,“ uvádí Samková.

Obvykle však bolest prsou způsobují mnohem běžnější a banálnější příčiny. Přečtěte si, které to jsou a jak je řešit.



Dáváte si při cvičení více do těla

Bolest prsů často pramení z prsních svalů umístěných pod prsy, zvláště pokud jste to trochu přehnala se cvičením jako kliky nebo posilovací cviky na prsa.

„Zdrojem zvýšené citlivosti a bolestivosti prsou je svalová skupina umístěná přímo pod prsní tkání, která se cvičením stahuje a uvolňuje,“ řekla pro server msn.com lékařka Taraneh Shirazianová z Icahn School of Medicine z Mount Sinai v New Yorku.

Doktorka Shirazianová radí ulevit této bolesti přikládáním nahřátých polštářků, nebo si vzít pilulku proti bolesti.

Máte PMS

Nejčastější příčinou bolavých a citlivých prsou je změna v hladinách hormonů, která nastává před příchodem menstruace.



„Bolesti prsou před menstruací způsobuje změna hladiny estrogenu a progesteronu v těle. Pokud těmito bolestmi žena trpí, obvykle přejdou až s menopauzou. V případě těchto potíží by se žena měla poradit se svým gynekologem, který jí buď předepíše hormonální antikoncepci (ta v některých případech potíže zmírní a v jiných zhorší, proto jsou nutné individuální konzultace s lékařem a hledání vhodné HA), nebo doporučí jiná léčiva: lék obsahující paracetamol (paralen), acetylosalycitáty (acylpyrin), případně léky proti bolesti (brufen) a také přípravky s obsahem hořčíku,“ informovala Petra Řehořková z kliniky estetické medicíny Petra Clinic.

Dále uvedla, že pomoc lze najít i v přírodě. Úlevu přináší například pití kontryhelového nebo měsíčkového čaje či oleje z pupalky dvouleté. Jak léky, tak bylinky by se měly začít užívat dva týdny před menstruací.

Vaše podprsenka dobře nesedí

Špatný výběr spodního prádla se často projeví právě bolestí prsou a diskomfortem v oblasti hrudníku. Jak vysvětlila doktorka Shirazianová, příliš pevná podprsenka nebo malé košíčky od podprsenky či drátky v podprsence mohou tlačit na prsa a způsobovat tak bolest prsou.



Podprsenka musí dobře sedět, nesmí škrtit a tlačit. Podle lékařky Taraneh Shirazianové je rovněž chybou zvolit podprsenku, která neposkytuje prsům dostatečnou oporu a volný pohyb prsou nahoru a dolů při běžných činnostech.

Nemáte kvalitní podprsenku na cvičení

Zvláště ženy s větším poprsím by měly dbát na správný výběr sportovní podprsenky, která zabrání houpání prsou a nadměrnému vytahávání prsní tkáně.

Nedávná studie dokonce ukázala, že jedna ze tří běžkyň maratonu trpěla po běhu bolestí prsou. Abyste bolesti prsou ze sportu zabránila, pořiďte si kvalitní sportovní podprsenku, která vám skvěle sedne a nebude z ní nic přetékat, ani když si při jejím zkoušení v kabince poskočíte.

Trpíte na cysty v prsou

Pokud vám váš gynekolog oznámil, že máte fibrocystická prsa (nebo fibrocystickou mastopatii), pak jste nejspíš dobře obeznámena s tlakem a bolestí prsou během menstruačního cyklu. Podle National Breast Cancer Foundation je tato hrbolatá nerovná prsní tkáň charakterizována vyšším výskytem cyst neboli dutinek naplněných tekutinou, jež jsou na pohmat tužší a uzlíkovité.

Podle odborníků však nemusí být tato prsa nutně spojována s vyšším výskytem rakoviny prsu. Nicméně ženy s fibrocystickou mastopatií jsou obvykle citlivější vůči hormonálním změnám. Cyklicky se vyskytující bolesti prsou se objevují už u mladých žen před menstruací, přičemž bolesti se často zvyšují s přibývajícím věkem a trvají až do menopauzy.

Pijete moc kávy

I když káva nebo čaj nemohou přímo způsobit bolest prsou, některé studie ukazují, že vynechání kofeinu může pomoci zmírnit pocit nepohodlí, a to zvláště u žen s fibrocystickou prsní tkání.

„Podle některých studií může konzumace většího množství kofeinu (kávy, čaje, coly, kakaa, čokolády) skutečně být jednou z příčin bolesti prsou. Zejména se to týká žen s fibrocystickou mastopatií,“ objasnila magistra Petra Řehořková.

Ta pro zmírnění bolestí prsou obecně doporučuje jíst zdravá, ne příliš tučná jídla, pravidelné cvičení, nošení dobře padnoucí podprsenky a uprostřed cyklu (dva týdny před menstruací) omezit solení.

