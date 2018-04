Devět důvodů, proč je dobré meditovat. Bude se vám lépe spát i učit

Zdá se to být tak jednoduché, až je to podezřelé. Ze všech stran slýcháme, jak nám meditace může změnit život, zvýšit jeho kvalitu, jak dokáže zklidnit naši mysl a pomoci k tomu, abychom konečně poznali sami sebe, objevili svůj nový vnitřní svět a byli šťastní.



Celé to zavání „sluníčkářstvím“, šarlatánstvím, východním mysticismem a vysoce populárními esoterickými, náboženskými či new age prvky. Tedy praktikami, které nemají s vědou nic společného.

Nejnovější vědecké experimenty a studie potvrzují pozitivní účinky meditace a tréninku „mindfulness“ (česky všímavost, uvědomění, bdělost, anebo pozornost zaměřená na přítomný okamžik) na různé oblasti lidského života. A počet výzkumů stále narůstá. Výsledky mimo jiné ukazují, že meditace pomáhá lépe zvládat stres, zlepšuje spánek a emoční vyrovnanost, rozvíjí kreativitu a zmírňuje úzkostné stavy a negativní myšlenky. Pomáhá zlepšovat i fyzické zdraví – snižuje krevní tlak, zlepšuje činnost imunitního systému a snižuje hladiny stresového hormonu kortizolu.

Pravděpodobně jste se již setkali se slovem „mindfulness“. Podle Václava Krejčíka, instruktora jógy z Power Yoga Akademie se pojem ,,mindfulness“ dá zjednodušeně charakterizovat jako schopnost cílit pozornost na to, co se děje v přítomném okamžiku, ale bez posuzování, hodnocení, bez očekávání. Pozornost se zkrátka soustředí na přítomný okamžik s omezením pojmového myšlení, přičemž si otevřeně uvědomujeme, co přichází do našeho vědomí, ale neposuzujeme to, neulpíváme na tom, neusilujeme o to. Díky tomu pak můžeme lépe porozumět souvislostem mezi myšlenkami, pocity a chováním.

„Nejjednodušším způsobem, jak začít, je přihlásit se do nějakého programu, kde praktikování mindfulness učí. Pro osvojení tohoto typu meditace je totiž zapotřebí trénink. Jelikož je tato metoda podepřená vědeckými výzkumy - prokázalo se, že skutečně ovlivňuje funkci mozku - nabízejí ji i v terapeutických centrech, stala se totiž osvědčenou cestou, která pomáhá zvládat silný stres, závislosti, psychické poruchy a tak dále,“ uvedl Krejčík.

Možná jste nabyli dojmu, že praktikování mindfulness není žádná věda. Ale zkuste si jen tak sednout a pozorovat své myšlenky a uvidíte, že tok vašich myšlenek je prakticky nezastavitelný a vaše mysl je velmi neklidná. Soustředit se na přítomný okamžik totiž není tak jednoduché, jak se může zdát.

Naše mysl se neustále zaobírá vzpomínkami, obavami, plánováním a prostě čímkoli jiným než tím, co právě děláme (více jsme o tom psali zde).

Teprve pravidelným tréninkem, pevnou vůlí a časem se vaše mysl dokáže utišit a tehdy se konečně můžete ocitnout v přítomnosti. Tehdy se také začnete cítit celkově klidněji a vyrovnaněji.

Pokud jsme vás dosud nepřesvědčili, možná vás zaujme devět důvodů, proč meditaci dát šanci.

Snižuje stres

Výzkum publikovaný minulý měsíc v časopise Health Psychology ukázal, že praktikování mindfulness nejen pocitově snižuje stres, ale rovněž snižuje hladiny stresového hormonu kortizolu. Václav Krejčík dodal, že pokud se (všímavost) provádí správně a efektivně, pak dokáže zklidnit mysl, utišit emoce, odbourat negativní myšlenky a posílit pozitivní záměry.

„Tím se minimalizuje stres, který je i častou příčinou řady závažných onemocnění – např. kardiovaskulárních, ale i psychických (deprese, úzkost, nespavost),“ řekl Krejčík.

Může vám vylepšit známky

Výzkumníci z University of California v Santa Barbaře zjistili, že vysokoškoláci, kteří byli vyškoleni v metodě všímavosti, podávali lepší výkony ve zkouškách verbálního myšlení a také se zlepšili v jejich krátkodobé (pracovní) paměti.

Američtí vědci ve své studii, která byla publikovaná v časopise Psychological Science, zdůraznili, že jejich výsledky naznačují, že praktikování všímavosti je efektivní a účinná technika pro zlepšení kognitivních funkcí.

Chrání proti duševním chorobám

Meditace může vést k blahodárným změnám v mozku a tím vás ochránit před duševními onemocněními. Takové poznání přinesla studie vědců z University of Oregon.

Meditující jedinci totiž zažívají méně psychologického strádání a úzkosti, protože meditace vzbuzuje pozitivní emoce a náladu a pomáhá lidem, aby nebyli tak zranitelní vůči stresům a problémům každodenního života.

Lépe si vychutnáte hudbu

Hudba sama o sobě má velkou moc nad lidskými emocemi a patří mezi hlavní faktory, které dovedou významně ovlivnit náladu. Každý má jiné preference, co se hudby týče, a na každého působí daný typ hudby jinak.

Nicméně podle studie zveřejněné v časopise Psychology of Music, meditace všímavosti zlepšuje naši soustředěnost na hudbu a tak nám pak ještě lépe zní a dovedeme si ji intenzivněji vychutnat.

Pomáhá vám, i když ji aktivně neprovádíte

Meditace vám nepomáhá jen v tom okamžiku, kdy se jí soustředěně věnujete.

Studie publikovaná v časopise Frontiers in Human Neuroscience totiž ukázala, že pozitivní změny na mozek, které způsobuje meditace, přetrvávají, i když člověk aktivně nemedituje.

Dělá z vás lepšího člověka

Meditace neprospívá jen vám, ale i lidem ve vašem okolí. Díky praktikování meditace totiž budete soucitnější, milejší, ctnostnější a budete mít větší tendenci konat dobro. K takovým závěrům dospěli výzkumníci z univerzit Northeastern a Harvard. .

Pomůže seniorům necítit se tak osaměle

Mnoho lidí se ve stáří potýká s osamělostí, která může být nebezpečná pro jejich duševní i fyzické zdraví.

Vědci z University of California v Los Angeles ve svém výzkumu zjistili, že meditace všímavosti pomáhá snižovat tyto nepříjemné pocity osamělosti mezi staršími lidmi a také posílit jejich duševní zdraví.

Přijde vhod během období chřipek a nachlazení

Meditace všímavosti by mohla zmírnit i nepříjemné důsledky nachlazení. Výzkumníci z University of Wisconsin School of Medicine and Health prokázali, že lidé, kteří se věnují meditaci, chybí méně dní v práci, když je na lůžko upoutala akutní respirační infekce, než jedinci, kteří meditaci nepraktikují.

Vědci rovněž u meditujících osob zaznamenali zkrácení trvání nachlazení a snížení závažnosti příznaků.

Pomůže vám lépe spát

Podle studie odborníků z University of Utah vám může meditace všímavosti nejen pomoci lépe ovládat své emoce a nálady, ale také díky ní rychleji usnete a lépe se vyspíte. Kvalita spánku je velice důležitá pro zvládání stresových situací a lepší kontrolu nad emocemi.

Václav Krejčík souhlasí s tím, že meditace prováděná za soumraku může napomoci lepšímu usínání i spánku. „Nejenže při ní dochází k lepšímu prodýchání a okysličení těla, ale zároveň se dostavuje již zmíněné zklidnění mysli, což je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících správné spaní,“ dodal.