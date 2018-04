Probuďte zimní obličej. Poradíme vám jak

Zima má dvě tváře. Jedna je ta růžová a zářivá, jako když se vrátíte z osvěžující procházky na ostrém ovzduší, a ta druhá je bledá a bez života jako nešťastný důsledek "pouštního" prostředí v přetopených místnostech paneláků a kancelářských budov.

Když ale není kůže dostatečně hydratovaná, proces buněčné výměny je přerušen a pleť začne ztrácet jiskru a zdravý vzhled. Zjednodušeně řečeno, matná pleť, která vás v zimě trápí, trpí nedostatkem vnitřní vláhy.

Zapomeňte na nejjednodušší řešení, které každého napadne, že překryjete zimní škody pořádnou vrstvou make-upu a zdravíčka. Je třeba začít "od podlahy" a vrátit pleti chybějící výživu. Make-up pouze zdůrazní nedokonalosti pleti a to je to poslední, co byste si mohla přát. Na šťastné přežití zimního období přitom postačí několik přípravků, které přidáte k denní pečující rutině a naučit se pár make-upových triků, aby se vaše pleť probudila i v chladivých zimních ránech.

Obruste se

Jestliže si chcete zachovat zdravou pleť, musí být čistá bez zimního nánosu. Sundejte staré buňky ze zhrublé pokožky, vyčistěte póry a obnovujte buňky - vaše hydratační, výživné nebo liftingové krémy tak dostanou větší šanci, aby se dostaly přímo tam, kde mohou daleko lépe splnit funkci, kvůli které jste si je pořizovaly.

Jednou týdně dopřejte normální a smíšené pleti vhodné obroušení jemnými peelingovými přípravky. Pro každodenní bezpečné odstraňování starých buněk použijte třeba exfoliační vodu (například Clarifying lotion od Clinique, 100 ml za 700 Kč).

Pokud je pleť hodně podrážděná a zanícená, počkejte s obrušováním až do té doby, než se uklidní. Jestliže je vaše pleť mastná a trpí akné, pravděpodobně bude velmi citlivá a v zimním období se její stav zhoršuje. Namísto drsného čištění pleti agresivními přípravky vyzkoušejte regenerační masku (třeba IMMUNO od Gérnetic za 1 315 Kč, která podporuje vlastní obranyschopnost pleti, která se pak lépe vypořádá s bakteriemi, jež se podílejí na vzniku zánětů).

Udržujte hladinku

Pro pleť je důležitá důkladná hydratace, jako výživná zimní šťáva. Rozhodně nezapomeňte na dostatek tekutin a na pilulky, které udržují vnitřní hydrataci.

TIP:

Tabletky Imedeen pečují o pleť zevnitř a nejvíce vám pomůže tříměsíční dávka za 3 470 Kč, kterou nyní koupíte i se sérem Imedeen Expression Line Control.

Rychlou a jednoduchou cestou, jak zajistit pokožce vlhkost, je používání hydratačních masek. Dopřejte si je nejméně dvakrát týdně. Dokážou totiž udržet vláhu uvnitř pokožky, takže pleť zůstane dlouho zvlhčená. Navíc pokožku zklidňují a zvláčňují.

TIP:

Dvakrát týdně, po čištění pleti, vetřete krémovou masku Masque créme od Payot za 985 Kč s výtažky z lékořice, s ceramidy, hyaluronátem sodným a vitaminem E a po 10 minutách ji setřete. Touto maskou můžete občas nahradit noční krém.



Používáte rády v zimě mastné a výživné krémy? Nevzdávejte se jich a dopřejte si pod ně hydratační sérum. Dodáte pleti potřebnou vláhu a zároveň ji vydatně ochráníte proti mrazu. Mastnotu lehce setřete ubrouskem a pak použijte make -up.

Vybarvěte se

Alabastrově bílá pleť bez poskvrnky může být krásná, ale nadměrně bledá až našedlá není přitažlivá nikdy. I v zimě můžete použít váš oblíbený samoopalovák na obličej, a jednoduše si tak vytvořit zářivý sluneční polibek na tvářích.

Vyberte si raději lehký, světlý odstín a silně zabarvující si nechte na léto, abyste nevypadali nepřirozeně. Malé množství samoopalovací emulze roztírejte na obličej po dokonalém očištění pleti, aby vaše pleť vstřebala co nejvíce. Zároveň se tím vyhnete nežádoucím flekům.

Ještě je možnost nanést čistý hydratační nádech s kapkou samoopalovací látky v pleťovém krému Nutribronze od L´Oréal za 169 Kč. Účinná hydratační složka Aquamine vytvoří ochranný film pokožky a samoopalovací látka Soft Bronzer ji zabarví.

Blýskněte se

A malý, rychlý a důmyslný tip pro rozjasnění tváří? Velkým štětcem a světlým bronzovým pudrem (např. Glam Bronzer od L´Oréal za 299 Kč) lehce přetáhněte líce, okraj vlasů nad skráněmi, střed nosu a bradu. Všude přihlédněte k barevnému odstínu vaší pleti, na světlou pleť nepoužívejte tmavý bronzer. Vše má vypadat přirozeně a velmi nenápadně.

Rty zvýrazněte červenou konturovací tužkou (co takhle Couleur Nature od Yves Rocher za 235 Kč) a štětečkem lehce rozetřete do hladka. Prstem poklepejte zlatým leskem uprostřed, čímž jim dodáte objem.

Pokropte se

Není nic divného, když se začne kůže v průběhu zimy zhoršovat. Stupeň výživy pokožky často klesne o 10 procent a hydratace pleti se zmenší dokonce ze své optimální hladiny (100 %) na 35 až 40 procent. I v zimním období můžete pleti dodat okamžitou vodní pomoc, aniž byste si poničily svůj make-up. Klidně si dopřávejte podle potřeby spršku hydratačního spreje.

TIP:

Vyzkoušejte třeba jemný postřik Termální vody z Vichy za 90 Kč. Ulevuje při pocitu pnutí a pokožka je pak pružnější a odolnější.

Zajiskřete

Nic v tváři tolik neupoutá jako jiskřivý pohled, asi jako když přijdete z procházky v chladném počasí. Řasy, jako by poprášené sněhovými vločkami, vypadají zářivě a vy si je můžete vytvořit samy. Řasenkou XXL Silver od Maybelline za 229 Kč, která je limitovanou novinkou této zimy, nalíčíte své řasy uhlově černou barvou. Vytvořte objem a prodloužení a potom si stříbrným kartáčkem na druhé straně řasenky přetřete konečky řas, čímž rozzáříte oči.

Zákrok pro omlazení pleti

Využijte zimní období s minimálním slunečním svitem k účinnému odstranění pigmentových skvrn, vrásek a rozšířených cévek na obličeji. Těm, kteří chtějí předcházet stárnutí pleti, doporučuje MUDr. Jitka Chaloupecká z Laserového centra kliniky Esthé metodu rejuvenace neboli omlazení pleti.

Nejčastěji se pro tuto metodu rozhodují ti, které trápí přibývající vrásky v obličeji, hrubší pokožka, rozšířené cévky a póry, jizvy po akné, nepravidelná pigmentace a ochablá pleť.

Jak omládnete? Laser vám prohřeje vazivovou vrstvu kůže, což nastartuje tvorbu nových kolagenních a elastických vláken. Takže po zákroku je pleť pevnější a pružnější. Toto laserové ošetření trvá pouze 20 minut. Pleť je po zákroku lehce zarudlá a nesmí se vystavovat UV záření. Výsledek se dostaví po 3 až 4 zákrocích.