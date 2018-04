Proboha, teď ne. Zlato, pojď na to. Proč máme a nemáme náladu na sex

Hezky se vzpomíná na časy, kdy byl u vás sex na pořadu dne třeba i třikrát a kdy se vám i cesta z kina zdála příliš dlouhá, takže jste páchali nepřístojnosti v průchodech a parcích... Pokud si nepořídíte nového partnera, tak se tohle období už znovu nevrátí. Každý vztah se po nějaké době dostane do fáze: "Co tu lítáš nahej, nastydneš!" nebo "Ty máš nový prádlo? Jdeš k doktorce?" S tím se nedá nic dělat. Byla by ale hloupost pohřbívat sexuální pnutí úplně. Spíš je důležité zařídit, aby ,pnulo‘ na obou stranách stejně a pokud možno ve stejnou chvíli.

Proboha, teď ne!

"Martin mě vždycky přepadne v nejméně vhodný moment. Třeba když telefonuju s kolegyní z práce nebo uklízím v nedělních teplákách komoru," směje se sedmatřicetiletá Ivana.

"A pak, když si naši vezmou na neděli děti na výlet, se zahrabe v garáži pod motorku a je to." Stejný případ je to i u její sestry: "Pavlína si zase nejvíc stěžuje na to, že její manžel odpadne v půl deváté u televize a kolem páté ráno je svěží a snaží se ji svádět. Jenže ona je noční pták, usíná po půlnoci a ranní buzení ji vytáčí k nepříčetnosti."



Vypadá to, že bez složitých bilaterálních jednání se ani nesejdete, natož aby došlo na něco víc? Asi bude nutné vědomě ,připravit pole‘. Spontánní milování je v rodině s malými dětmi a unavenými rodiči stejně skoro sci-fi. No co, jste zvyklí plánovat týdenní nákupy a letní dovolenou, co byste nezvládli naplánovat klidný večer (ráno, odpoledne) ve dvou.

Sexuálně spokojené vztahy jsou víceméně ty, kde se k sobě partneři dokážou chovat stejně jako v době, kdy se namlouvali. Muž byl pozorný, žena něžná a ochotná, on jí četl přání z očí a ona ho obdivovala.

Myslíš ty vůbec na něco jinýho?

Se sexem po deseti a více letech se to totiž má jako s hrncem vody na plotně. Jakmile ho necháte vychladnout, je pak mnohem těžší ho přivést k varu. Lepší je, aby voda pořád mírně pobublávala. Tohle kuchyňské přirovnání je sice trochu směšné, ale skrývá se v něm hodně pravdy. Je skoro nemožné mít náladu na sex, pokud na něj většinu času ani nevzpomenete a zabydlíte se v bratrsko-sesterském vztahu, kde se postelová komunikace odehrává pouze v rovině "Ležíš mi na peřině.""V poslední době bývám večer tak unavená (vzhledem k zaměstnání při dvouletém dítěti), že na mě nálada na sex nepřepadá. Určitě se časem vrátím do normálu, ale teď je tahounem našeho sexu přítel. Syn spí v posteli s námi, takže mé dobývání je pro přítele o to těžší. Většinou se po půlnoci vzbudí a něžně mě hladí. Takový přes den nebývá, je to spíš typ drsňáka, takže mě to dokáže rozpálit, protože cítím, že v tu chvíli je opravdu sám sebou a opravdu mě má rád. I když ne vždy, často ho odmítnu, takže mu v tomto ohledu dost dlužím, do budoucna si zaslouží, abych iniciativu zase převzala já. (Lucie, 4 roky s přítelem)

Sex má v ženském mozku spoustu konkurentů - děti, práci, ledničku, složenky...

Pozor na jednu nevýhodu na ženské straně - zatímco vy si musíte na sex vlastně vzpomenout, muži na něj prý malou částí svého mozku myslí neustále. Aspoň to tvrdí psycholog Bernie Zilbergeld, který o mužské sexualitě sepsal odbornou publikaci: "Po celá léta lidského vývoje mají muži na paměti, že musí udržovat rod. Snadno se vzruší a jsou vlastně ,k sexu vždy připraveni‘. Pro ženy je to někdy dřina. Ty na tom musí pracovat."

Sex a dřina... taky vám to nejde dohromady? Ale když si uvědomíte, kolik konkurentů má sex v ženském mozku (děti, práce, lednička, dovolená, složenky...), není se vlastně co divit.

"Dívejte se na muže na ulici, představujte si něco vzrušujícího, vzpomeňte si na sexy scény z nějakého filmu," radí doktor Zilbergeld. "Nebo si občas v práci udělejte v duchu malou dovolenou a vybavte si skvělou promilovanou noc. Když potom přijdete domů, budete taky ,připravená‘." No prosím, to by mohlo ten mužský náskok vyrovnat a uvést sexuální houpačku, o které jsme mluvili v úvodu, alespoň trochu do rovnováhy.

ZE ŽIVOTA:

"Moji náladu na sex má ve své moci příroda. Skočí na mě vždy v půlce cyklu! Projevuje se zejména neodbytnými představami, které bych nerada specifikovala, každopádně v nich ne vždy figuruje manžel (často je nahrazen Hughem Lauriem či Piercem Brosnanem). V podobných dnech jsem schopna neuvěřitelných mentálních veletočů: vstoje v tramvaji, naoko naslouchajíc vyprávění synů o školním obědě či atletických závodech stíhá nějaká část mé mysli hledět při měsíčku do praskajícího ohně ruku v ruce s XY, lyžovat po boku ZŽ a posléze zakončit … lecčím! Naštěstí to vždy skončí pouze tím, že manžel večer udiveně zírá, kdo že to k němu vlezl do postele v podobě jeho běžně netečné ženy!" (Markéta, 9 let vdaná)

Když se nechce jemu

Ale abychom se netvářili, že problém s náladou na sex mají pouze ženy, zatímco muži jen čekají, až si všechno vyřešíme a přiběhneme! Někdy je to naopak. Na jejich straně ale nezabíjí chuť na milování ani tak únava, jako spíš starosti. Hlavně ty neventilované. Muži si většinu svých problémů chtějí vyřešit sami a partnerce se svěřit, až když je po všem. Žijí v tu chvíli trochu mimo a pro ženu,která se k nim přiblíží s romantickými návrhy, to vypadá jako čistý nezájem. V těchto případech radí psychologové opatrné a nenátlakové vyzvídání. Přesně takové, aby pochopil, že v tom není sám, ale aby neměl pocit, že podceňujete jeho schopnosti poprat se úspěšně s čímkoliv na světě.

A druhá příčina toho, proč se vám partner může zdát nenaladěný k sexu, je vaše předchozí odmítání. Kdo s tím začal, to se zjistit nedá, ale pokud delší dobu odmítáte všechny jeho návrhy s odkázáním na bolest hlavy nebo neumyté nádobí, on získá pocit, že se ponižuje a doprošuje, a přestane to zkoušet. Když potom zase odmítne on vás, urazíte se vy a nakonec z toho vznikne začarovaný kruh. Možné řešení? Neodmítat příliš často, a když už, tak velmi, velmi taktně.

ZE ŽIVOTA:

"Nikdy jsem se sexem problém neměl, vždycky jsem chtěl mnohem častěji než moje žena a některé její výmluvy mi přišly vyloženě směšné. Taky to končívalo hádkou. Když jsem ale před rokem přišel o práci, najednou jako kdyby mi na hlavu spadl šutr. Byl jsem bez nálady a bez energie, protivnej a někdy až zlej. Na sex jsem si nevzpomněl asi měsíc, než jsme si s kamarádem založili malou dílnu a rozběhli truhlářskou výrobu. Teď čím víc mám práce, tím víc mám chuti na sex. Jenom trochu míň tlačím na svoji krásnou ženu - chápu, že někdy se člověku prostě nechce, a přes to vlak nejede." (Radim, 15 let ženatý)

Zlato, pojď na to

Řekněme, že čas, místo i naladění jsou správné. Potom jde o to, jak vyslat signál. Muži se teď nejspíš smějí, ale pánové, to byste se divili, kolikrát jste si zkazili hezký večer špatně volenou větou. Existují jedinci, kteří považují za vhodnou romantickou výzvu zachrastění krabičkou s kondomy a větu: "Dáme sex?", případně poukážou na stav jedné části svého těla a vyzývavě se otážou: "Co s tím uděláš?"

Tak tohle není ani romantické, ani výzva - je to průšvih. Co naopak podle žen funguje, jsou lichotky a něha: "Nejlepší signál je, když mě jen tak pohladí po vlasech, řekne mi, že krásně voním, a v podstatě se tváří jako že nic. To potom většinou zaútočím já," radí šestnáct let vdaná Lucie. S tím souhlasí i sexuologové. Radí všímat si, v jaké je partner náladě, pak zkusit malý signál a teprve potom přejít k frontálnímu útoku. Tedy, ne zas tak úplně frontálnímu.

Protože muž, který vidí na těle své ženy jen tři pomyslné terče a míří ihned a výhradně na ně, dopadne zhruba stejně jako ten chrastil s kondomy.

Ženám se přímočarost ve výzvě vyplatit může (muži se rádi nechají přepadnout), ale také je potřeba se ujistit, že vás protistrana vnímá. Není úplně příjemné naaranžovat se do dveří obýváku v nové saténové košilce a dozvědět se: "Góóóóĺ! Zlato, dones mi křupky."

ZE ŽIVOTA:

"Na mě spolehlivě funguje, když mě něžně kousne zezadu do krku. Když se na mě najednou podívá jako na cizí atraktivní ženu. Když začne mluvit hlubším hlasem a hlavně říká nějaké inspirativní větičky. A někdy stačí i jenom SMS z obýváku do ložnice, když já už ležím a on ještě ne." (Patrika, 12 let s přítelem)

Kdo chce víc, muži nebo ženy?

Vtipy, historky i obecný názor praví, že muži doma většinou útočí a ženy kladou odpor. Rozsáhlý průzkum, který uspořádal server MSN, ale dokázal něco jiného.

Dámy, jak často se v touze po sexu shodnete s partnerem? (odpovídalo 4 896 žen)

Já chci častěji než on: 40 %

Máme zhruba stejnou potřebu a touhu po sexu: 25%

On má mnohem větší zájem o sex než já: 35 %

Čtvrtina žen si myslí, že jsou na tom doma oba stejně, a zhruba stejný počet žen považuje sebe nebo partnera za aktivnějšího. Ne tak muži.

Pánové, jak to vidíte vy? (odpovídalo 7 905 mužů)

Já mám rozhodně mnohem větší zájem než ona: 71 %

Chceme zhruba oba stejně: 18%

Skoro jí nestačím!: 11 %

Výsledky u mužů naznačují, že tři čtvrtiny z nich jsou doma ti aktivnější. Zdá se, že jde spíš o rozdíly v pohledu na věc než o věc samotnou.

Zdroj: www.msnbc.msn.com