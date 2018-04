Když vlasy volají doktora: suché vyživujte, mastné nevysušujte

O tom, jak si poradit s lupy a s nadměrným padáním vlasů, jsme nedávno psali zde.

1. Mastné vlasy

Změna je život Potřebují vaše vlasy změnu? Na Raketa.cz najdete skvělé slevy do vybraných kadeřnictví.

Ráno si je umyjete a večer už byste pod sprchu mohli jít znovu? Tak to vaše mazové žlázy produkují příliš mazu a měli byste používat přípravky, které jejich činnost utlumí. "Dřív se tvrdilo, že mytí vlasů každý den není zdravé, ale to už je překonané. Když je šampon kvalitní, můžete ho používat denně," tvrdí dermatoložka z Centra zdravý vlas Monika Arenbergerová.

Šampon pro mastné vlasy by neměl být krémový, ale měl by mít lehkou průsvitnou konzistenci. Vyvarovat byste se měli přípravků se silikony. "Ukládají se nejen ve vlasech, ale i na pokožce hlavy, na které vytvoří neprodyšnou helmu, a projevy, jako jsou mastné vlasy a lupy, se zhoršují. Ke kůži má proudit vzduch, takže není vhodné ani nošení čepic a klobouků," upozorňuje Monika Arenbergerová.

Při mytí hlavy nepoužívejte příliš teplou vodu a při fénování horký vzduch. Pokožku vysušují a mazové žlázky se vybudí k většímu výkonu. A lékařka přidává ještě jeden tip: "Rozhodně nedoporučuji, aby si někdo kvůli mastným vlasům nechal předepsat antikoncepci. Pokud ji ale používáte, poraďte se s gynekoložkou o takové, která dokáže regulovat tvorbu mazu."

2. Suché vlasy

Takovým vlasům schází tukový film, a tudíž jsou bez lesku, schází jim elastičnost, jsou lámavé a trpí na rozdvojené konečky. Mazové žlázky lidí, kteří mají přirozeně suché vlasy, produkují příliš málo mazu, takže je obvykle trápí i svědivá pokožka.

Péče bez chemie Na suché vlasy vyzkoušejte olejovou kúru: do vlasů aplikujtte olivový či kokosový olej, nechte ho dvacet minut působit a pak ho smyjte šamponem.

S příliš suchými vlasy se můžete potýkat i po letní dovolené, koupání v chlorované vodě, po častém foukání horkým vzduchem a po žehlení vlasů. Při fénování používejte i funkci studeného vzduchu, po koupání v bazénu si hned důkladně umyjte hlavu a naneste vyživující kondicionér.

"Na suché vlasy jsou výborné přípravky s obsahem panthenolu, který vlasy nejen regeneruje, ale také je hydratuje," říká lékařka Arenbergerová. Pokud máte suché vlasy, je nezbytné, abyste po každém umytí nanesli kondicionér a jednou týdně výživnou masku.

Je možné křehké suché vlasy barvit, nebo je to pro ně příliš velká zátěž? "Přikláněla bych se spíš k použití přelivů a při barvení bych volila šetrné přípravky," radí Monika Arenbergerová. "Horší je to s odbarvováním, kdy se používá peroxid, který je agresivní a kůži vysušuje. Pokud tedy nosíte světlý melír, měly by být termíny mezi odbarvováním co nejdelší."

3. Jemné vlasy

Paradoxně můžete mít vlasů dost, ale když jsou jemné, působí splihle. Je to tím, že jejich průměr je až o třetinu menší než u běžného vlasu. Vytvořit na nich objem je takřka nadlidský úkol, protože na to nemají požadovanou sílu.

Poraďte se s kadeřníky Na to, jak o své kadeře správně pečovat a jaké produkty používat, se ptejte profesionálů z pražského salonu Oscar v naší vlasové poradně.

Základem je dobrý sestřih, ideálně středně dlouhý, hlavu si myjte šamponem určeným pro jemné vlasy (často obsahuje například keratin, který jemné vlasy zdrsňuje) a používejte stylingové přípravky pro zvětšení objemu. Jen pozor, neznamená to, že máte v touze po bohatém účesu sahat po těch se silnou tuživostí. Ty naopak mají tendenci jemné vlasy zatěžovat a přilepovat je k hlavě.

Ze stejného důvodů je v případě jemných vlasů dobré šetřit s kondicionéry a maskami, protože jim na objemu nepřidají. Opticky spíš funguje melír.

"Osobně nemám nic proti zahušťování vlasů, nezatíží je to tak, jak si spousta lidí myslí. Řada z našich pacientek, které měly problém s jemnými vlasy, zahuštěním kštice definitivně vyřešily svůj problém," dodává Monika Arenbergerová.