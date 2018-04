Návod na početí: nepít mléko, nejezdit na kole, sex jen dvakrát týdně

Ženy, které plánují početí dítěte, by měly podle gynekologa omezit nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a rafinovaného cukru. Tyto látky totiž mohou mít nepříznivý vliv na průběh menstruačního cyklu.

Ženy: bez mléka, plísňového sýra a syrového masa

„Organismus některých žen nedokáže dobře zpracovávat laktózu. Proto by měly omezit mléko a mléčné výrobky kromě másla, a to minimálně na šest až devět měsíců před otěhotněním. Laktóza se totiž při trávení v těle mění na glukózu a galaktózu. Když enzymatická výbava ženy neumožňuje zpracování galaktózy, dochází k jejímu hromadění v těle. To může mít negativní vliv na funkci vaječníků,“ vysvětluje Turčan. Před těhotenstvím a v jeho průběhu doporučuje také vyvarovat se konzumace syrového masa a většího množství plísňových sýrů.

Podle něj je naopak vhodné zvýšit příjem kyseliny listové (alespoň půl roku před početím) a vitaminů B2, B6 a B12. Radí ženám jíst více salátů, zeleniny a světlé pečivo nahradit celozrnným.

„Na zpravidelnění cyklu velice úspěšně používáme přípravky s mateří kašičkou, fytoestrogeny a dalšími složkami, například Sarapis mensis. Pomáhají také přípravky s myoinositolem, například Inofolic. U žen s vyšší hladinou mužských pohlavních hormonů, což se projevuje mimo jiné sklonem k akné, maštěním pleti a vlasů či zvýšeným růstem ochlupení, je pak vhodné oba tyto přípravky zkombinovat,“ radí gynekolog Pavel Turčan.

Na rozdíl od kofeinu kouření v těhotenství odborníci nedoporučují vůbec. „Je doloženo, že kuřačkám se rodí děti s nižší porodní hmotností, s vyšším rizikem alergií a různých nemocí či s horším prospíváním. Oproti dětem nekuřaček pak mají tyto děti v průměru i nižší IQ,“ argumentují lékaři.

Kávu je podle gynekologů vhodné omezit na dva až tři šálky týdně. Pokud tak ženy chtějí učinit preventivně, postačí to opět dva až tři měsíce předem.

Muži: sportujte, ale ne na kole

Jestliže má muž již prokázánu sníženou kvalitu spermií, doporučuje Turčan rovněž omezit kávu maximálně na dva až tři šálky týdně. Z dalších věcí je podle něj rovněž dobré omezit saunování.

„Varlata totiž potřebují pro správnou tvorbu spermií teplotu nižší, než je teplota tělesného jádra, proto jim nadměrné přehřívání může škodit. Negativně může působit i nošení těsného prádla, nadměrně dlouhá a pravidelná jízda na kole, sedavý způsob života, mobilní telefon v kapse kalhot či pravidelná práce s notebookem na klíně.“

Budoucí otcové by měli zvýšit příjem vitaminu C, selenu, zinku, vitaminů E a B, kyseliny listové a dalších, a to minimálně dva a půl až tři měsíce předem, protože přesně tak dlouho trvá spermiím, než dozrají.

„Jedním z nejkomplexnějších a nejkvalitnějších přípravků ke zkvalitní spermií je například přírodní Fertilan,“ říká Turčan a upozorňuje, že pozitivní vliv má i pravidelná, nejlépe aerobní fyzická aktivita, a to minimálně dvakrát až třikrát týdně. „Ta totiž podporuje nejen prokrvení, ale i přirozenou tvorbu testosteronu, který napomáhá tvorbě spermatu.“

Sex postačí dvakrát týdně

Na druhé straně páry podle Pavla Turčana přeceňují frekvenci pohlavních styků. „Pokud je pohlavní styk příliš častý, koncentrace spermií v ejakulátu se tím sníží a tím zároveň klesá i pravděpodobnost oplodnění. Zhruba pět až sedm dnů před a jeden až dva dny po plánované ovulaci je optimální mít pohlavní styk jednou za dva až tři dny. Po zbytek cyklu se pár může milovat třeba i několikrát denně,“ radí gynekolog.

Otěhotnění nepomůžou svíce ani žádné akrobatické polohy, na které ženy po styku často spoléhají. Podle sexuologa není nic takového nutné. Tělo ženy si poradí samo.

„Některé ženy dělají tu chybu, že se snaží nadměrnou hygienou zbavit specifického výtoku,“ uvádí Turčan další omyly. „Pokud je žena plodná, s dozráváním vajíčka je právě v tom nejplodnějším období spojená zvýšená produkce hlenu. Ten se postupně stává tažným jako vaječný bílek, někdy až tekutým. Žena při něm může mít pocit mokra. Pokud se ho však snaží zbavit zaváděním čípků či si vyplachuje pochvu v domnění, že má poševní infekci, může tím početí úspěšně bránit. Tento takzvaný plodný hlen totiž umožňuje spermiím, aby přežily a dostaly se tam, kam mají,“ vysvětluje gynekolog.