Problémy s chodidly, které nesmíte ignorovat

Neošetřené potíže chodidel způsobují nejen bolesti při chůzi, ale mohou změnit způsob chůze a přivodit vážná onemocnění. I zdánlivě "obyčejné" bolení nohou může být signálem dlouhodobých problémů.

"Mnoho praktických lékařů dosud nekontroluje během standardní prohlídky pacientova chodidla," říká podiatr Andrew Shapiro z asociace americký podiatrů, kterého oslovil magazín Newsweek. Zdraví chodidel se přitom s rostoucím věkem jen zhoršuje. Vrstvička tuku na patě se totiž postupně opotřebovává a důsledky všech strukturálních problémů, např. nestejně dlouhých nohou, se s věkem nastřádají. Problémy s chodidly se navíc jen ojediněle zlepší samy od sebe.

Chodidla také vysílají první varovný signál přicházející cukrovky nebo aterosklerózy, čili "kornatění tepen". Bolest nohou by se proto neměla bagatelizovat. Předkládáme vám pět často ignorovaných problémů chodidel, kterým by měla být věnována větší pozornost.

1. Zničená klenba chodidla

Cítíte intenzivní bolest paty, když vstáváte ráno z postele nebo po delším sezení? Lékaři uvádí jako nejčastější příčinu plantární fasciitidu. Jde v podstatě o neinfekční zánět vyvolaný velkou mechanickou zátěží. Jednou z možností, jak si od bolesti pomoci, je změna obuvi. Pokud bolest i nadále přetrvává, stojí za tím zřejmě špatná stavba chodidla. Přesněji řečeno, může jít o zborcení klenby. Potíže se objevují zejména u těch lidí, jejichž zaměstnání vyžaduje celodenní stání na nohou. Řešením se mohou stát v určitých případech ortopedické vložky do bot, které nohu opět srovnají. Jinou formou léčby chronické bolesti paty je léčba rázovou vlnou. Její použití je při ortopedii a rehabilitaci celkem běžné.

2. Pálení a mravenčení

Pálení, znecitlivění nebo mravenčení v nohou: tyto nepříjemné symptomy mohou být příznakem syndromu diabetické nohy. "Lidé si často nedají bolesti chodidla do souvislosti s jiným onemocněním a lékaři o bolestech neřeknou," tvrdí Shapiro. Přitom jde o velmi závažné onemocnění, jehož následkem může být i amputace končetiny. Syndromem přitom trpí přibližně 5,8 % českých diabetiků. Diabetik by proto neměl podceňovat žádné změny na svých nohou. Mezi účinnou prevenci patří zejména turistika, běh a jízda na kole, dále je nutné rychle ošetřovat každé - i drobné - poranění. Nohy by se měly umývat denně vlažnou mýdlovou vodou, ne však déle než pět minut.

3. Žluté nehty

Nejde jen o nevzhlednou záležitost, která se případně zakrývá lakem. Žluté nehty jsou způsobeny stejnou plísní, která vytváří mykózu nohy, tzv. atletickou nohu. Plíseň se navíc může rozšířit z nehtu na kůži. Zesílený nehet rovněž může proniknout do kůže a způsobit bakteriální infekci. Pokud žlutý nehet objevíte, je nejlepší zajít za lékařem, který navrhne vhodný lék nebo mast.

4. Puchýře

Jinou nepříjemnou záležitostí jsou puchýře. První co vás při pohledu na palce s puchýři napadne, je jistě nepohodlná obuv nebo vysoké podpatky. Pokud ale obtíže s puchýři nezmizí po výměně obuvi, je nutné poradit se s odborníkem. Dlouhodobě neošetřované puchýře potřebují často chirurgický zákrok. Puchýře na chodidlech nepropichujte, ale přelepte přes ně náplast, ihned jak ucítíte potíže.

5. "Mám jednu nohu dlouhou"

Všimli jste si někdy, zda jsou podrážky u vašich bot stejnoměrně opotřebované? Nestejné prodírání může signalizovat odlišnou délku vašich nohou. Pokud je jedna noha delší než druhá, neznamená to, že musíte kulhat. Rozdíly se vyrovnávají podvědomě, nakláněním pánve a posouváním obratlů. Co z toho vyplývá? Nepatrná odlišná délka obou nohou může způsobovat problémy se zády, křečové žíly nebo potíže s čelistními klouby.