Málo velikostí, obtížné kombinování. Co ženám vadí při nákupu plavek

Problém Potřebuji jiný horní a dolní díl

To, že se bikiny často prodávají jen „pohromadě“, vás trápí nejčastěji. „Když už se trefím do velikosti vrchní části, kalhotky jsou obří,“ říká Jitka. Míša má stejný problém: „Vrchní díl je vždycky menší než moje prsa.“ A najdou se i dámy, které to mají obráceně – spodní díl jim sedí dobře, ale horní je příliš volný.

Řešení

Nezbývá než si pořídit každý díl zvlášť, ale naštěstí tuto možnost nabízí čím dál více obchodů. U nás jsou to třeba F&F, H&M, Cos, Lindex či Marks & Spencer. Při on-line nákupech můžete zamířit na britský Asos nebo český ZOOT. Jeden z dílů už ve vaší velikosti není k sehnání? Zkuste experimentovat a kombinujte různé druhy, barvy, vzory (tady se dozvíte jak) a klidně i značky.

H&M H&M Asos Curve Asos Curve

Problém Mám velká prsa, ale malý obvod

Druhá nejčastěji jmenovaná potíž trápí spoustu žen nehledě na typ postavy. Absence plavek pro velká prsa vadí i čtenářce Michaele: „Když už velikost je, tak plavky absolutně nesedí. Jako kdyby je navrhoval někdo, kdo tomu nerozumí.“ Navíc větší ňadra v podstatě automaticky znamenají omezený výběr, co se vzorů a barev týče.

Řešení

Zapomeňte na velikosti S, M a L. Vybírejte u značek, které mají „reálné“ číslování, stejné jako u spodního prádla. Ani tak samozřejmě není vyhráno, ale pomůže, když se zaměříte na jednotlivé prvky, které zajišťují podporu. Kromě kostic a výztuží jsou to dostatečně široká ramínka a zadní pruh. Více tipů, jak vybírat plavky pro objemný hrudník, najdete zde.

Vhodnou variantou jsou jednodílné plavky, více látky totiž znamená více podpory a rozdíly mezi jednotlivými velikostmi nebývají tak znatelné. Nemusíte přitom vybírat jen ze střihů, které jsou moc konzervativní i pro vaši babičku. V módě jsou jednodílné kousky se zajímavě řešeným dekoltem, šněrováním nebo průstřihy na bocích.

Lisca Kendall + Kylie pro Topshop

Problém Mám malá prsa a mnoho plavek mi nesluší

„Mám asi nejhorší možnou kombinaci: malá prsa a velký zadek. Zatím jsem se s ní ale vždycky popasovala,“ napsala do diskuse Jaroslava. Není sama, mnoho žen má pocit, že jejich menší ňadra v plavkách nevypadají dobře nebo jsou jim všechny košíčky velké.

Řešení

Udělejte z menšího poprsí výhodu a využijte faktu, že na rozdíl od více obdařených můžete mnohem snáze experimentovat s novými trendy. Zaměřte se na to, co vám sluší: módní volánky na podprsence, spadlá ramena, jednoduše střižené sportovní plavky a také na horní díly typu „bandeau“, které letos najdete v úplně každé kolekci.

Lascana Etam

Problém Nelíbí se mi barvy a vzory v obchodech

„Pěkné plavky seženete tak v březnu, v dubnu. V létě už jsou ve většině prodejen podzimní kolekce a z plavek seženete jen ‚zbytky‘,“ stěžuje si Michaela. Vandě zase vadí, že když už její dcery najdou příjemné plavky, co dobře sedí, nelíbí se jim design: „Jedny jsou moc barevné, jiné zase mají vzor spíš pro zralejší ženy.“

Řešení

Překonejte strach z nakupování na internetu, e-shopy s módou včetně těch specializovaných na spodní prádlo a plavky často nabízejí větší výběr barev, vzorů i střihů. Mnohé mají navíc speciální „plus size“ sekce nebo řady pro větší poprsí, které jsou u nás v kamenných obchodech spíš rarita.

Každý dobrý e-shop má navíc k dispozici tabulky velikostí (stačí se co nejpřesněji změřit) a vstřícná pravidla, co se týče reklamací. Výhodou je také to, že se vyhnete frontám v kabinkách, nelichotivému osvětlení, vpádům špatně vyškoleného personálu i boji s nevhodně umístěnými bezpečnostními čipy – všechny tyto nepříjemnosti se v anketě objevovaly opakovaně.