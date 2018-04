Probiotické mléko snižuje u dětí choroby dýchacích cest

15:39 , aktualizováno 15:39

Mléko obsahující probiotické mikroorganismy posiluje imunitní systém a přispívá u dětí k výraznému snížení výskytu chorob dýchacích cest. K tomuto závěru došla Katrin Raschkeová, odbornice na výživu z Německého institutu pro výživu a dietetiku v Bad Aachenu. Její studie nazvaná Effect of long term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centres byla zveřejněna toto úterý. Raschkeová své závěry potvrdila na studii zahrnující 571 dětí ve věku od jednoho do šesti let, které se věnovala v Helsinkách.