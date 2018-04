Pro život s mystikem potřebujete pevné nervy

Napište nám své příběhy

Když na to dnes vzpomínám, měl mě varovat už ten kámen v jeho posteli. O ten jsem se totiž nepěkně praštila v okamžiku, kdy jsem do ní prvně ulehla – šlo totiž o pěkný „šutrák“. Po mém překvapeném dotazu, co proboha dělá kámen mezi peřinami, jsem se dozvěděla, že můj nový přítel jej údajně používá místo polštáře, protože si prý tak trénuje ducha. Naštěstí jsem já nucena spát na šutru nebyla a když jsme spolu začali bydlet, byl kámen po mém naléhání odstraněn a ležel zcela nepovšimnut na dně skříně.

Dětství jogína

Tím ale překvapení nebrala konce – naopak začínala. Když jsme se bavili o svém dětství, byla jsem upozorněna, že drahý už jako čtyřleté dítě začal cvičit zcela sám a bez vlivu jiných osob jógu a duchovně praktikovat. Což prý údajně činní dodnes. To bylo také velmi zvláštní, protože jsem jej nikdy cvičit neviděla, ale dozvěděla jsem se, že údajně cvičí takový druh jógy, která není na povrchu vůbec vidět. Vidíte, jak jsem byla hloupá – ono to vypadá, že váš nejdražší tráví celé dny místo práce (či alespoň snahy o práci) hraním počítačových her a ve skutečnosti se oddává něčemu tak bohulibému jako je cvičení jógy a meditaci.

Děsivá přednáška

Ačkoliv, kdo mě zná, ví, že moje představa o životě není čistě materiální a že duchovní témata cíleně nevyhledávám, rozhodla jsem se drahouškem jít na duchovní přednášku, kterou vedl jeho „mistr“. To víte – člověk se chce druhému přiblížit a ukázat dobrou vůli. Plna očekávání jsem se dostavila do sálu (bohužel jsem byla přinucena sedět zcela vepředu, aby nám prý nic neuniklo) a těšila na zajímavé vyprávění. Už začátek byl ale oproti mým očekáváním.



„Mistr“ začal podivně houkat, což mělo představovat, jak jsem později zjistila, zpěv starodávných „manter“. Ačkoliv jsem byla poděšena, zůstala jsem sedět a pak byla nucena dalších pět (!) hodin snášet monolog plný sebestředných a sebepropagujících smyšlenek, které s původním tématem přednášky měly pramálo společného. Nicméně jsem vytrvala až do konce, kdy jsem se už nemohla udržet a tvářila jsem se nadmíru otráveně.



Bohužel si toho všiml i tehdejší drahý, který mi po příchodu domů oznámil, že jsem se chovala nemožně a že je hrozné, že takové úžasné duchovní pravdy odmítám a setrvávám v materiálním prázdnu. No nevím, já osobně jsem na přednášce viděla čiré materiálno, hlavně když jsme byli dotazováni, zda si nechceme koupit speciální duchovní kameny pro zlepšení našeho, do té doby zřejmě prázdného života.

Plození dětí? Rituál!

Asi vám nemusím vykládat, že moji normální a realističtí přátelé byli z mého tolik duchovně založeného přítele poněkud vyděšení. Byli však tak loajální, že své zděšení většinou nedávali najevo, nebo si někteří mysleli, že chodím s hodně veselým chlapíkem, který stále žertuje a snaží se své okolí bavit absurdním humorem, který maskuje kamenným výrazem. Tak tomu bylo při jednom setkání, kdy se uprostřed bujaré zábavy drahý před ostatními vyslovil, že pokud to ostatní nevědí, tak on je mystik, jogín, výjimečně duchovně nadaný člověk a hlavně reinkarnace. Naštěstí se v tomto případě jednalo o známé, kteří byli prověřeni delší zkušeností.



Daleko horší to bylo v okamžiku, kdy se začal můj drahý hádat na firemním večírku s manažerkou jedné důležité firmy o tom, jak se mají počínat děti. Podle něj je totiž třeba uskutečnit nějaký zřejmě těžce definovatelný rituál, o jehož povaze mi dotyčný nebyl schopen prakticky nic sdělit – zajímalo mě totiž, jestli se přitom musí stát na hlavě, vydávat zvuky atd. Bohužel drahý nevěděl jak, ale zato byl skálopevně přesvědčen proč. Pokud vám to totiž není jasné, tak tradičním způsobem se rodí pouze děti méněcenné, protože oním tajemným rituálem nebyla možnost přivolat tu správnou duši, která by byla perfektní a zbavena všech možných nemocí a postižení.



Zkrátka – zahoďme genetickou diagnostiku, řešení je tak prosté! Již žádné postižené či nemocné děti, postupně se můžeme stát rasou nadlidí! Což mi krásně zapadlo do jeho předchozího sdělení, že kdysi volil Sládkovce. Můj drahý mi dokonce vytkl, že zřejmě nejsem ta správná potenciální matka, když bych chtěla své budoucí děti o možnost být bez chyby obrat a klidně bych připustila, aby se mi narodilo dítě nemocné. Nicméně i tehdy jsem si myslela, že nic není tak horké a kdyby náhodou problém plození dětí nastal, bude řešen klasickou cestou a rozum zvítězí nad čirým šílenstvím.

Přátelé? Žáci!

V začátku vztahu jsem byla velmi zvědavá, jaké má můj přítel kamarády. Za krátko jsem zjistila, že jich mnoho není, že se jedná prakticky pouze o dva lidi, z nichž je jeden normální, zato druhý je skutečně vyvedený exemplář.



Můj přítel jej ani nenazýval kamarádem, ale šlo prý o jeho žáka, který se od něj učí duchovním dovednostem. Jeho „žák“ byl totiž extrémně zakomplexovaný vesnický chlapec, který ve svém dospělém věku neměl nikdy vztah s dívkou a ani si s ní nikdy neužil, což jeho „mistr“ (rozuměj můj přítel) neopomenul dát k dobru vždy, když se někde vyskytla nějaká moje kamarádka. Asi aby to žák neměl tak jednoduché.

A tak bych mohla ve výčtu absurdních situací pokračovat až do konce našeho vztahu, kterým skončila pohádka (i když někdy spíše horor) o sblížení dvou lidí ze sféry duchovna a těžce přízemního materiálna.



Možná si myslíte, že mě taková zkušenost vyléčila, a že od každého chlapa, který se zmíní o Budhovi budu utíkat na sto honů daleko. A přece to tak není. Zjistila jsem totiž, že náš vztah nezničilo to, že bych nebyla schopna porozumět odlišnosti druhého a měla problém tolerovat mu jiné vyznání, nebo někdy i chování. Ne, zjistila jsem, že vše je daleko jednoduší. Vztah zničila sebestřednost, ješitnost, sobectví a netolerance, což jsou vlastnosti, jak jistě uznáte, zcela světské. A ty se přece skutečně duchovně založený člověk snaží odstraňovat, nebo ne?