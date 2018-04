Pro ženy jsme sladcí a sexy, říká Cukrář roku Lukáš Skála

K cukrařině přičichl Lukáš Skála už jako dítě, jeho otec peče sladké kremrole. A právě u něj se vyučil. Rakvičky a větrníky ale po škole na pár let opustil. A to zcela neromanticky: kvůli penězům. Pracoval ve skladu, kde si mezi bednami vydělal o pětistovku víc. "A to tehdy byly nějaké peníze," podotýká Lukáš Skála. Do voňavého řemesla se vrátil oklikou přes vojenskou kuchyni, která ho naučila jeho velké zálibě - vaření. Doma totiž více vaří než peče.

Móda vládne i dezertům

Ve svém sladkém oboru stále vidí kouzlo v tom, že z obyčejných surovin, jako je mouka a vejce, vznikne parádní dort. "To je fantazie," rozplývá se. Ačkoliv v hotelu InterContinental, kde pracuje, peče spíše náročnější dezerty, doma raději vytahuje z trouby českou klasiku. "Bábovka, buchty, to je moje," svěřuje se. Ačkoliv zkouší objevovat tajemství molekulární cukrařiny, raději má trend lehkých dortů, třeba s českým ovocem.

"Právě letí nadýchané vyvážené dezerty. Ale člověk nikdy neodhadne, co bude hitem další sezony nebo i týdne. Zatímco jeden týden bodují dorty s těžkým máslovým krémem, za pár dní po nich nikdo ani nevzdechne. A každý chce na talíř dostat kus svěžího malinového dortíku," dumá nad záhadou lidské mlsoty Skála.

"Právě to je na naší práci jeden z nejtěžších aspektů - trefit do chutě zákazníků." A tak cukrář stále přemýšlí, čím by potěšil naše mlsné jazýčky. Za ideální považuje, když spolupracuje cukrář s kuchařem. Jedině spolu mohou vymyslet vyvážené menu a nejlepší kombinaci chutí, která polaská chuťové buňky.

Král dortů

Jeho mistrovským kouskem je dezert nazvaný "Mísa bonbonů", který mu vyhrál nejedno čelní místo ve světové soutěži. "Na závodech je skvělá především možnost cestovat," říká Skála. I tam samozřejmě okoukává nové trendy. V hotelové kuchyni se dostane nejen ke klasickým restauračním dezertům, jako je třeba souflé, ale připravuje i sladké pečivo k snídani, například makovce nebo štrůdly. A často chystá i narozeninové dorty. "U nás v cukrárně nemáme rozděleny role a tak každý připravuje to, co je právě potřeba," prozrazuje.

poradíte? Tajným snem cukráře Skály je vydat kuchařku. "Ale nevím jakou. Zda by měla být laičtější pro domácí podmínky nebo spíše odbornější pro opravdové mistry."

Vyšší cukrařina

V cukrárně hotelu InterContinental potkáte v rondonech muže i ženy. "Rozhodně neplatí, že by jedno pohlaví mělo lepší předpoklady k této práci než druhé. Všechno záleží na zručnosti," říká Skála, který bortí klasické mýty o tom, že pod pojmem cukrář si vybavíme ulepenou starší dámu, která má pár kilo navíc z toho, jak neustále ukusuje laskonky.

"Právě šikovnost je to, co vás posune do vyšší cukrařiny, kde už práce není taková fabrika," dodává. Zároveň říká, že právě kolegyně ho inspirují k tomu, aby zkusil něco nového: "Každý cukrář má totiž jiné nápady, jiný rukopis." On sám rád dobroty předělává a vymýšlí nové recepty.

Na hotelové cukrárně se mu líbí to, že mu pod ruku přijdou i neobvyklé a špičkové suroviny. "Rozhodně nešetříme a dezerty nešidíme. Dokonce jsme už jednou připravovali dort z 80 litrů smetany," vypráví nadšeně.

Sladké svádění

Jednatřicetiletý Skála, který se pyšní titulem Cukrář roku, přiznává, že kromě sladkého řemesla má ještě jedno hobby. "Jsem blázen do hokeje. S partou kamarádů chodíme hrát o půlnoci. Za pukem bruslím do půl druhé, do postele se dostanu o hodinu později a v pět už zase vstávám. Ale oboje dělám s radostí," dodává.

Lukáš Skála se nám svěřil i s tím, že u žen je cukrářské řemeslo atraktivní. "Když někam přijdu, obestoupí mě hlouček žen. A všechny chtějí radit s tím, jak vyklepnout bábovku, jak upéct nejlepší vánoční cukroví nebo jak vylepšit polevu." A on jim samozřejmě rád poradí. Lukáš přiznává, že už se mu stalo, že nějakou ženu na sladké i svedl. "Ale manželku ne, ta je spíše na maso," směje se.