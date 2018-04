Pro rodiče dobrá zpráva: virtuální sex náctiletých nehrozí

55 % dětí ve věku od 11 do 17 let zveřejnilo na netu fotografii svého obličeje.

26 % dětí tvrdí, že by fotografii svého obličeje poslali i někomu, koho nikdy neviděly, stejné procento dětí je ochotné takhle poslat svoje telefonní číslo.

7 % dětí umístilo na net svoji intimní fotografii, přestože většina z nich to považuje za riskantní.

26 % dětí je ochotných přidat si mezi přátele na Facebooku i někoho, koho vůbec nezná.

36 % dětí by šlo na schůzku s někým, koho poznali jen na netu.

Zdroj: loňský výzkum Seznam.cz a Univerzity Palackého v Olomouci