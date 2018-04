Pro novou Laděnu se hodí sportovní elegance

On-line rozhovor s Laděnou začíná od 13 hodin ZDE

Laděna dala odborníkům ze studia Bomton volnou ruku. "Neměla jsem žádnou představu, jediným požadavkem bylo, že se chci cítit dobře. Vše jsem nechala na jejich rozhodnutí."

Jako první čekala Laděnu kadeřnice, která jí vlasy prodloužila, aby tak potlačila kulatý tvar obličeje. Poté je kolegyně tmavší barvou vyladila, prosvětlila pramínky kolem tváře a sestříhala. Na závěr vetřela do vlhkých vlasů uhlazující krém, který při fénování vlasy narovnal. Účes byl hotov a Laděny se ujala manikérka a pedikérka.

Seriál plastika.idnes.cz

Plastika na vlastní kůži Seriál plastika.idnes.cz

Ruce měla častou prací na zahrádce velmi zničené. "Nejsem zvyklá dělat v rukavicích," vysvětluje Laděna. Manikérka a pedikérka v jedné osobě upravila nehty a ulevila i nohám. "Necháme je sedm až deset minut odmočit, aby změkla kůže," připravila Laděnu na kompletní takzvané suché ošetření, kdy se nedříve ztvrdlá kůže zbrousí elektrickým pilníkem a posléze ošetří osvěžujícím sprejem a hydratačním krémem se zázvorem.

Za krásnější tvář

Paní Laděna se sice občas nalíčí, ale o svou pleť dosud vlastně vůbec nepečovala. Vzhledem k jejímu věku to byla zásadní chyba. Unavenou a povadlou pleť si v závěru dne vzala do parády kosmetička a vizážistka.

"U makeupu je nejdůležitější, aby pleť vypadala zdravě, čistě a sametově," říká kosmetička. Před nanesením make-upu pleťové barvy ještě korektorem zaretušovala drobné nedostatky. Aby se tvář stala plastičtější, poprášila střed obličeje a partie okolo očí světlým pudrem.

"U Laděny je nutné pleť rozsvítit a oživit," zdůrazňuje kosmetička a dodává, že by klientka rozhodně neměla používat černé linky, stačí řasenka. Dále vizážistka nanesla v nejširší části obličeje zdravíčka a konturovací tužkou trošku rozšířila a opticky zvětšila rty. "Laděna má hezký tvar rtů, jen trošičku úzký, konturku by měla určitě používat," vysvětluje vizážistka.

Namísto Laděny cvičily přístroje

Aby se účinky tréninku ještě více podpořily a tělo se snadněji formovalo, zahájila jiná kosmetička kůru, založenou na kombinaci dvou přístrojů, které pracují na bázi ultrazvuku, akupresury a elektrického proudu a účinně bojují s celulitidou a nadváhou.

"Měla jsem z přístrojů trošku strach, aby to nebylo bolestivé a nepříjemné," prozrazuje své obavy z neznámého Laděna. První ji čekal ultrazvuk, který jako jediný dokáže rozbít zapouzdřené tukové kapsičky, neboli celulitidu.

"Nebylo to nic příjemného, ale dalo se to vydržet," přiznává Laděna. Následovala lymfatická masáž. Jejím úkolem je rozbourat a rozpustit tuk, aby mohl přirozeně odejít z těla ven. Pro tělo je zákrok velkou zátěží, a proto se zařízení nesmí v žádném případě kombinovat naráz. Přístroj na hubnutí čekal na Laděnu až za dva dny.

Prošla kůrou, při níž si připnula na tělo pásy s elektrody. Svaly se pak díky elektrickým výbojům samy smršťovaly a pracovaly jako v posilovně. Celá procedůra trvala hodinu a výboje za Laděnu cvičily s různou frekvencí.

Šaty dělají člověka

Po "zázračných" strojích ještě zbývalo zapracovat na oblečení. O tuhle záležitost se postarala stylistka z redakce měsíčníku Svět ženy. S Laděnou, která má ráda pohodlnější módu, strávila jedno celé odpoledne vybíráním a zkoušením. Doporučila jí pastelové barvy, například růžovou či tyrkysovou, které jí sluší, ale nebyla je zvyklá používat.

Co se týče střihu, musí si Laděna na úplnou svobodu ještě počkat. Stále je totiž ještě třeba některé partie spíše potlačit. Právě proto by se měl její šatník obohatit o sportovně-elagantní kousky, které nepůsobí příliš vyzývavě, ale šmrnc jim dodávají výrazné doplňky, jako například boty, kabelky, dlouhé šálky a drobné šperky, propracované, zdobené, ale tenké pásky.

Laděna: Půjdu dál



Neuplynulo ani půl roku od chvíle, kdy se Laděna rozhodla podstoupit kompletní proměnu. Za tak krátkou dobu se na těle i v duši Laděny odehrála velká změna. Laděna konečně vnímá své tělo bez výčitek. Je pyšná na to, co všechno s plným nasazením podstoupila a také díky odborníkům úspěšně dotáhla do konce. Ví, že může děkovat rovněž znovu nalezenému sebevědomí i nadšení z proměny, která se ukázala jako smysluplná.

Před sebou však má stále ještě kus cesty. Kam až po ní dojde, to závisí jen a jen na její vůli. Neopustí-li ji zodpovědný přístup a dosavadní elán, má předem vyhráno.

Z Laděny je kočka

V závěrečném díle se dočkáte! Konečně na vlastní oči uvidíte Laděninu proměnu. Ukážeme vám, jak vypadá půl roku po operacích a po intenzivní tréniku, jaká je z ní teď sexy kočka. Zveřejníme její aktuální fotografie, které porovnáme s tím, jak vypadala před proměnou.