Pro alergiky se pohoda vánočních svátků mnohdy mění v utrpení

Průzkumy hovoří jasně, alergici zažívají mezi Štědrým dnem a Novým rokem výrazně více alergických reakcí než v jiné části roku. Když se podle odborného serveru bez-alergie.cz nedávno experti ptali 1200 lidí na různé alergické projevy během vánočních svátků, potvrdili potíže až tři čtvrtiny dotázaných.

U lidí s chronickými chorobami podporuje zdravotní potíže navíc i stres, který je neodmyslitelnou součástí Vánoc.

Stromek za to nemůže

Mnozí lidé si myslí, že hlavním nepřítelem alergiků je vánoční stromek. Ale ten v tom bývá nevinně. Potíže způsobují plísně, které na stromku přirozeně rostou. Výhrou nemusí být ani umělý stromek. Pokud ho máte po celý rok uložený ve vlhkém, zatuchlém sklepě, může být plíseň i na něm. A kromě plísní i roztoči.

To samé platí o vánočních ozdobách, které jsou mnohdy plné prachu. Alergici by krabice s ozdobami měli otevírat raději na čerstvém vzduchu, třeba v garáži. Pomůže také ozdoby a stromek přes noc vyvětrat, než je přinesete do pokoje.

Nečekaný útok ovšem může přijít i od zdánlivě příjemných vánočních ingrediencí, jako je purpura či různé vonné tyčinky a další umělé vůně. Mnohým lidem vadí i spreje s vůní jehličnatých stromů, které se stříkají na umělé stromky.

Pozor na alkohol i cukroví

Dalším nepřítelem se může stát alkohol, po němž alergikům mohou otékat nosní sliznice.

Kdo je alergický na ořechy a podobné laskominy, které se přidávají do vánočního cukroví, musí být obzvlášť ve střehu. A především musí vědět, co si může z bohatého vánočního stolu dopřát. Pokud jste na návštěvě a nevíte, z čeho je cukroví připraveno, raději se mu vyhněte. Jinak si můžete odnést třeba kopřivku.

Dokonce i obyčejná hořící svíčka se může pro alergika změnit v nepříjemnou zbraň. Zplodiny z plamínků mohou dráždit průdušky. Totéž platí samozřejmě i o hořícím krbu.