Přiznejte svou ženskost. Leoně se to podařilo

Ženské triky Probuďte v sobě ženskost, radí módní redaktorka Lenka Poláčková * Každá z nás najde na svém těle něco, co se jí nelíbí. Smiřte se se svým tělem a naopak vyzdvihněte partie, na které jste hrdá * Nebojte se pohrát si s výraznými nebo pastelovými barvami a nápadnými střihy či vzory * Nemyslete si, že jedině sukně nebo šaty z vás udělají ženu s velkým Ž. I ve vašich oblíbených kalhotách můžete vypadat absolutně žensky. Záleží na kombinaci střihů a barev, hodně pomůže třeba nějaký romantický kousek garderoby. Zkombinujte jednoduché kalhoty třeba s halenkou s květinovým vzorem nebo zvolte top s barevně výrazným geometrickým vzorem * Velkou roli hraje i samotný materiál. Zkuste vyloženě ženský satén či hedvábí, nebojte se detailů, jako jsou výšivky, flitry a korálky. Velice módní jsou teď i metalické efekty. Uvidíte, že podtrhnou vaši ženskost * Šperky patří ke každé ženě a jsou, co se týče stylingu, důležitější, než si myslíte. Ať už sáhnete po klasických stříbrných nebo zlatých nebo po odvážnějších tvarech či barvách, bez nich to zkrátka nejde * Nemáte ráda vyšší podpatky? Pak je tu pro vás skvělý kompromis: žensky elegantní boty na klínku. Také v balerínkách budete vypadat jako dáma, rozhodně víc než v teniskách.