I s akné jsme krásní, říkají modelky. Pupínky konečně nejsou ostuda

10:00 , aktualizováno 10:00

Trendy nejsou to, co bývaly. Místo touhy po dokonalosti teď frčí sebepřijetí a boj s předsudky. Svět módy, celebrit a influencerů ze sociálních sítí má sice pořád co dohánět, ale vyvíjí se k lepšímu. Otevírá se už dokonce přirozené pleti. I s pupínky.