VIDEA ROKU: Přiznání ke stahovacímu prádlu i lásce k penězům

Britka Simone Toonová odmítá pracovat, protože si prý peníze dokáže vydělat mnohem lepším způsobem. Je totiž placenou společnicí a doprovází bohaté starší muže na večeře a dovolené. Sex s nimi má nejdříve na šesté schůzce.

VIDEO: VIDEA ROKU: Britka se nechává vydržovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sexy policistce z Německa padají muži k nohám. Adrienne Koleszár své profily na sociálních sítích bohatě zásobuje fotografiemi, kde předvádí svou dokonale vypracovanou postavu. Pohledné ženě zákona chodí nabídky na rande každý den, potencionální partnery by mohla přehazovat vidlemi.

VIDEO: Sexy německá policistka má stovky nápadníků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To třeba Bar Reaeli v Izraeli zakázali. Kráska natočila reklamu na novou řadu bikin, při skotačení na pláži se ani neukazuje nahá, přesto dostala reklama v Izreali stopku. Smí se vysílat jen v noci po dvaadvacátého hodině.



VIDEO: Bar Refaeli v plavkách. Reklamu v Izraeli zakázali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Instagram vs. realita. Australská trojice komiček se zaměřila na to, jak moc se liší fotky na sociálních sítích a skutečnost. Pobaví vás scéna toho, co následuje po pořízení fotografie zdravého jídla i způsob, jak se v opravdovém světě pořizují ranní selfie z postele.



VIDEO: Selfie je póza. Sexy krásky ukazují realitu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postavu jsem si vylepšila stahovacím prádlem. Své tajemství na Instagramu prozradila herečka Rachel Bloomová. Před slavnostním předáváním Zlatých glóbů se nechala natočit ve stahovacím korzetu a kalhotkách. “Utrpení” se jí vyplatilo, v zelené róbě vypadala skvěle a byla oceněna za seriál Crazy Ex-Gilfriend.