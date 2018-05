Nenápadné příznaky, ale hrozivé důsledky. Neuropatie může skončit i smrtí

Osmašedesátiletého tlumočníka a realitního makléře Pavla Balaše přivedla diabetická neuropatie před čtyřmi lety na pokraj smrti, když podruhé v životě upadl do kómatu. „Měl jsem otravu krve kvůli nečistotě, která se dostala do defektu na noze. Lékaři v Motole mi zachránili život,“ vzpomíná.

Právě defekty na končetinách, které má neuropatie na svědomí, mohou vést v nejzazším případě nejen k amputaci, ale podobně jako v případě Pavla Balaše mohou zavinit i smrtelnou otravu.

Že je s nohami něco v nepořádku, přitom mnoho pacientů vůbec nepozná. Neuropatie totiž postihuje strukturu a funkci nervů, a to vlivem dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. V případě nohou jde o ztrátu citlivosti, což je oříšek i pro lékaře.

„Diabetická neuropatie je jednou z nejzáludnějších komplikací diabetu. Její příznaky jsou většinou nenápadné, důsledky hrozivé. Zkracuje život, je příčinou amputací a řady dalších komplikací. Je strašně obtížné vysvětlit pacientovi, který nic necítí, že nic necítí, a to je problém,“ popisuje složitou cestu ke správné a včasné diagnóze Milan Kvapil, prezident Diabetické asociace České republiky.

Ač se to může zdát jako extrém, kvůli ztrátě citu v nohách dochází až k bizarním situacím, kdy pacient i několik hodin chodí s připínáčkem, kamenem či jiným ostrým předmětem zabodnutým do chodidla a ani to netuší.

Diabetik necítí bolest, může nastat odumírání tkání Senzorickomotorickou polyneuropatii charakterizují pálivé, řezavé a palčivé bolesti nohou. Projevuje se také pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky a hypnotiky a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost nohou, ale i dalších tělesných partií.

Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až odumíráním tkání. V závažných případech může lékař přikročit i k amputaci končetiny. Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu.

Častější jsou závažné otlaky způsobené špatnou obuví. Přitom kvalitní ortopedické boty jsou pro člověka s neuropatií neodmyslitelná věc. Ostatně osmdesát procent diabetických vředů je dáno špatnou obuví. Pacienti mají nárok, aby jim pojišťovna jednou za dva roky přispívala na ortopedickou obuv. Dámy by podle odborníků měly rovnou zapomenout na nošení více než třícentimetrových podpatků.

Varovat vás mohou studené nohy

Největší problém v případě diabetické neuropatie je její včasné odhalení, a to zejména proto, že polovina pacientů s touto diagnózou nepociťuje žádné symptomy. Právě proto je důležité sledovat i maličkosti. Často opomíjený je například zdánlivě banální problém, jako je pocit studených nohou. Přitom se z pohledu lékařů jedná o závažný příznak.

Určit, kolik diabetiků končí s poškozenou funkcí nervových vláken, je velmi obtížné a oficiálně uváděný procentuální rozptyl 25 až 90 procent je na první pohled hrozivě široký. Podle aktuálních reálných odhadů je však v Česku zhruba 30 procent diabetiků, kteří se potýkají s neuropatií. Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol v krvi, kouření, obezita, ale také délka trvání diabetu a věk pacienta.

„Aktivní vyšetřování na přítomnost diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává alespoň nějakou možnost zpomalení nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stadiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ říká Kvapil, který zdůrazňuje úlohu prevence.

Odborné vyšetření v ambulanci diabetologa zabere 15 až 20 minut a rozhodně není na škodu, pokud si jej pacienti s cukrovkou sami vyžádají. Vyšetření zahrnuje měření speciálními přístroji i odpovědi na cílený dotazník.

V ohrožení je i zrak

Neuropatie neohrožuje jenom nohy. Nebezpečí představuje také pro zrak a častým důsledkem je například snížená adaptace na osvit. Pokud nastává situace, že pacient o své komplikaci neví a například řídí v noci, vystavuje sebe i všechny v autě značnému nebezpečí. Potíže se zrakem mohou zajít i dál. Poškození oka u diabetiků je stále nejčastější příčinou slepoty vzniklé v dospělosti.

Téměř opomíjenou skutečností je, že diabetes a jeho komplikace se pojí i se sexuálními dysfunkcemi. V neposlední řadě se u pacientů s neuropatií projevují často také potíže se srdcem, což je obecně problém lidí s cukrovkou. Většina pacientů s diabetem totiž umírá na kardiovaskulární onemocnění. Vzniká u nich pětkrát větší riziko srdečního selhání.

Některou z forem diabetu trpí v Česku osm procent obyvatel a jejich počet stoupá bez ohledu na pohlaví či věk. Meziročně počet nových případů přibývá o zhruba 3000, což jen dokazuje, že osvěta a prevence cílená na zdravý životní styl – tedy především na pohyb a stravu – stále významně pokulhává.