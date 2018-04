Příznaky, které se vám nevyplatí podceňovat

Bolest je obvykle pouhou bolestí hlavy a nikoli agresivním mozkovým nádorem. Trvalá nebo vracející se bolest však může signalizovat závažnější problémy či nemoc. Magazín Men´s Health sestavil ve spolupráci s odborníky pět nenápadných bolestí, které mají lidé tendenci přehlížet a které mohou být příznakem závažné nemoci.

Co vás bolí: Noha

Další příznaky: Neurčitá bolest na zadní straně stehna.

Možná příčina: Vyhřezlá ploténka

O co jde: I když vás nutně nemusí bolet páteř, bolest ve vaší noze může být signálem, že sedací nerv, který probíhá ze zadní části zad do nohy, je přiskřípnutý vyhřezlou ploténkou. Tato nepříjemnost může být spojena s pocity mravenčení či pocitem, jako by vás někdo píchal špendlíkem.

Prevence: Cvičte, hýbejte se, sportujte! Pevné zádové svaly omezí pravděpodobnost vyhřeznutí ploténky.

Co vás bolí: Lýtko

Další příznaky: Začervenalé oteklé místo, které je citlivé na dotek a bolí.

Možná příčina: Zánět hlubokých žil (flebotrombóza)

O co jde: Zánětem žil onemocní ročně miliony lidí, ale u tisíců z nich není tato nemoc vůbec odhalena či léčena. Stále častěji se objevuje u mladších ročníků a speciálně potom u lidí, kteří mají sedavá zaměstnání. Často se však člověk vypraví k lékaři teprve, když bolest není snesitelná nebo se přidají křeče.

Prevence: Pijte co nejvíc vody. Pokud máte sedavé zaměstnání, jen dostatečná hydratace vám zajistí zdravý krevní oběh a zabrání tak komplikacím.

Co vás bolí: Krk a ramena

Další příznaky: Pulzující bolest hlavy

Možná příčina: Lymská borelióza

O co jde: Pokud vás navíc kouslo klíště, pravděpodobnost nákazy boreliózou významně vzrůstá. O mnohých případech boreliózy se lékaři dozvědí až se značným zpožděním, teprve když se objeví vážné symptomy. Mezi časné příznaky boreliózy patří právě ztuhlost krku a migréna.

Prevence: Používejte repelenty a v letních měsících se po příchodu z lesa prohlédněte. Při jakémkoli podezření kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Co vás bolí: Čelist

Další příznaky: Slyšitelný cvakavý zvuk, který se objevuje, kdykoli zavíráte nebo otevíráte ústa.

Možná příčina: Zánět čelistního kloubu

O co jde: Zánět čelistního kloubu se projevuje akutní ostrou bolestí, kdykoli otevřete ústa.

Prevence: Dávejte se pozor na bezděčné zatínání zubů, které je například častou neuvědomovanou reakcí na stresové situace. Kdykoli se budete cítit ve stresu, opřete jazyk o zadní stranu zubů, jako byste chtěli vyslovit písmeno N. Předejdete tak neuvědomovanému zatínání zubů.

Co vás bolí: Bicepsy

Další příznaky: Ztráta rovnováhy

Možná příčina: Parkinsonova nemoc

O co jde: Ačkoli pravděpodobnost Parkinsonovy nemoci je skutečně malá, mezi její časné příznaky patří právě dlouhotrvající bolest v obou bicepsech.

Prevence: Zařaďte do svého životního stylu sport. Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně sportují, mají až o 40 % menší pravděpodobnost, že je Parkinsonova nemoc postihne.