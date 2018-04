Přivolejte léto exotickými koktejly z kokosového mléka

Jahodový sen

100 g jahod

lžička cukru

5 kostek ledu nebo ledové tříště

1,5 dcl růžového vína

kokosové mléko

1. Do mixéru vhodíme jahody (několik jich necháme na ozdobu) s cukrem a kostkami ledu nebo tříště a zalijeme kokosovým mlékem.

2. Poté ingredience rozmixujeme. Vzniklý mix nalijeme do připravených sklenic a přilijeme do nich růžové víno.

3. Sklenice ozdobíme celými jahodami a drink servírujeme s brčkem.

Hawajský koktejl

1 dcl zmraženého ananasového džusu

1 dcl bílého vína

1 dcl Bacardi

kokosové mléko

plátek ananasu na ozdobení

1. V mrazáku necháme zmrznout ananasový džus. Ten pak vložíme do mixéru a přidáme bílé víno, panáka Bacardi a kokosové mléko.

2. Zapneme mixér na střední obrátky a promícháme.

3. Poté nalijeme koktejl do skleniček, které ozdobíme plátkem ananasu.

Návrat do ráje

vanilková vodka (např. Absolut)

Bailyes

10 cl sody

2 snítky máty

1 limeta

2 lžičky třtinového cukru

drcený led z cca 10 kostek

kokosové mléko

1. Limetku rozdrtíme s cukrem, mátou, kokosovým mlékem a dvěma panáky vanilkové vodky.

2. Poté přidáme panáka Baylies a drcený led do sklenice. Promícháme ručně nebo v šejkru.

3. Nakonec koktejl doplníme sodovkou, promícháme brčkem a můžeme servírovat.

Tip: Pokud neseženete vanilkovou vodku, použijte normální vodku bez příchuti a místo třtinového cukru přisypte vanilkový cukr.

Ostružino-kokosové mámení

10 cl Bacardi

10 ostružin

2 snítky máty

2 lžičky medu

drcený led z cca 10 kostek

kokosové mléko

strouhaný kokos na ozdobení

1. Nejdříve rozdrtíme nebo rozmixujeme ostružiny s medem, půlkou nakrájené limetky, mátou a doplníme kokosovým mlékem (cca 3 panáky) a rumem (2 panáky).

2. Přidáme drcený led a promixujeme.

3. Servírujeme ve vysokých skleničkách a k brčku můžeme připíchnout i snítku máty a pár celých nerozmačkaných ostružin a lehce posypeme strouhaným kokosem.

Kokosové mojito s malinami

5 cl bílého rumu (např. Havana Club)

10 cl sody

2 lžičky bílého třtinového cukru

2 snítky máty

10 malin

5 kostek ledu

kokosové mléko

1. Nejdřív do nachlazené sklenice vhodíme dvě čajové lžičky cukru, maliny, pak přidáme kokosové mléko (cca 3 panáky dle chuti), doplníme dvěma větvičkami máty a zalijeme sodovkou.

2. Zlehka podrtíme mátu drtítkem (když není po ruce drtítko, dobře poslouží i vařečka), tak aby se uvolnila z máty chuť a vůně.

3. Pak je na řadě rum, 5 kostek ledu a brčko, kterým hotové Mojito lehce promícháme.