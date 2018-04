Přivítejte jaro se skleničkou v ruce a s pusou plnou dobrot

Kraj Vysočina: Festival vína Jihlava

Pokud jste milovníci vína, pak se vydejte na Festival vína Jihlava, který se koná 24. března v tamním Domě kultury. Lahodný mok zde budete moci nejen degustovat, ale také nakupovat do železných zásob. Vždyť kvalitního vína není nikdy dost. Celá vinařská akce proběhne za doprovodu cimbálové muziky a přítomnosti zajímavých hostů. Těšit se můžete také na dobroty k vínu – sýry a uzeninky od regionálních producentů. Více ZDE.

Karlovarský kraj: Sladký život s čokoládou

Je jen pár pochoutek, které potěší jak v žaludku, tak na těle i duši, a čokoláda k nim rozhodně patří. Nenechte si ujít jedinečnou výstavu Sladký život s čokoládou, která probíhá až do 6. května v Klášterním areálu v Ostrově v Karlovarském kraji. Dozvíte se na ní něco o historii a současnosti slavného kakaového lákadla, jak se čokoláda vyrábí a třeba i něco pikantního nakonec. Výstava je ojedinělá také místem konání – prostory kostela Zvěstování Panny Marie se krásně snoubí s mnohdy až hříšně dobrou sladkostí, jakou je čokoláda. Více ZDE.

Středočeský kraj: Jaro a Velikonoce na vsi

Pějme a veselme se, jaro zavítalo k nám (tedy skoro). Vydejte se oslavit přicházející teplé dny do Polabského muzea v Přerově nad Labem, kde od 17. března do 12. května probíhá výstava Jaro na vsi. Seznámíte se s tradičními velikonočními obyčeji, které dodržovali naši předci v tomto kraji. K Velikonocům se pojí nejen tradiční zvyky jako barvení vajíček či hodování, ale také velikonoční pečení či zdobení perníčků. A vy budete mít příležitost nejen zdobit, ale také ochutnávat. Více ZDE.

Moravskoslezský kraj: Irský kulturní festival

Když se řekne Irsko, ženy si vybaví romantickou irskou krajinu nebo divokou temperamentní hudbu. Zato muži si většinou představí irskou whiskey či tamní lahodné pivo. Ať máte rádi to či ono, pojďte se na chvíli podívat do světa irské gastronomie, na Irský kulturní festival, který proběhne v rámci oslav Dne svatého Patrika v hotelu Brioni v Ostravě od 19. do 25. března. Na akci budou k mání typické irské pochoutky, např. jehněčí guláš, pro ženy divoká muzika a pro pány pivo Guiness. Více ZDE.

Středočeský kraj: Máslovická šlápota

Vyšlápněte si 24. března do Máslovic stloukat máslo. Máslovická Šlápota je již 25. ročník tradičního průvodu, při němž nebudou chybět stánky s občerstvením, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků nebo živá muzika. Vybrat si můžete z tras pro pěší i cyklisty. Ale i pěšky to bude jistě jízda. Těšit se můžete také na ukázky stloukání másla, pletení pomlázek nebo na divadlo. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Jarní vinařská stezka

Od 23. do 25. března se můžete vydat po jarní vinařské stezce v obci Pavlov u Mikulova a spojit tento krásný výlet s degustací vín. V průběhu sedmikilometrové trasy budete mít příležitost ochutnat vynikající vína, do degustačního lístku vždy jen zapíšete tip na odrůdu a na posledním stanovišti degustační lístek odevzdáte pořadateli. Po výletě vás čeká slavnostní večer s rautem a písničkami Markéty Martincové. Více ZDE.