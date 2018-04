Přivítejte jaro s novými vlasy

Výhradním zástupcem Hairdreams v České republice i na Slovensku je pražský salon YES VIP. Stačí jedno odpoledne strávené v příjemném prostředí salonu v centru Prahy a můžete odcházet s vlasy do půli zad, skvělým objemem, s přirozeně rozevlátými kadeřemi...

Třeba jako Simona Krainová, která patří ke zdejším spokojeným zákaznicím, stejně jako Lucie Bílá, Halina Pawlowská nebo třeba osmatřicetiletá paní Tereza z Prahy, která na svou návštěvu v salonu vzpomíná: "Příroda ke mně nebyla právě štědrá, co se vlasů týče. Jemné, řídké vlasy, které nikdy nedorostly déle než k ramenům, nezachránil to ani sebelepší střih nebo barva. Pak jsem si na internetu přečetla o možnosti prodloužení a zhuštění vlasů a vybrala si salon YES VIP, protože se ví, že je v prodlužování vlasů jedničkou u nás a má výbornou pověst. Péče byla opravdu skvělá a výsledek je nad mé očekávání, můj mindrák z věčně zplihlých vlasů je konečně pryč!"

Paní Tereza z Prahy před a po prodloužení vlasů metodou Hairdreams

Salon YES VIP také nabízí bezplatnou a nezávaznou konzultaci, kde vlasová specialistka zákaznici doporučí vhodný druh vlasů, potřebné množství pramenů, vhodnou délku, barvu, střih a vypočítá i celkovou cenu – ta začíná na pěti tisících za prohuštění a osmi tisících za prodloužení. Celou službu je možné pořídit i na splátky bez navýšení, s 0% akontací.

Svěřte se do rukou odborníkům v salonu YES VIP a na jaře vaše vlasy rozkvetou do svěží krásy, stejně jako příroda.