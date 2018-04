Přítelkyně se mnou nemůže spát v jedné místnosti

Sám Petr Eugel říká, že jeho chrápání dospělo do takové míry, že začíná být společensky neúnosné.

Jak se dá odstranit chrápání? Docela jednoduše. Vše o zákroku a o tom, jaké při něm měl Petr Eugel pocity, si můžete přečíst příští pondělí 16. dubna

"Kdybych necestoval, každé ráno chodil někam do práce, odpoledne přišel domů a tam se také vyspal, tak by to bylo asi fajn. Když je ale člověk třeba 14 hodin v letadle, usne, pak se vzbudí a kouká na něj půlka lidí docela nepřátelsky, to je potom nepříjemné," vypráví o svých potížích.

Pan Petr má přitom netradiční povolání: je námořní kormidelník. Pracuje pro jednu holandskou společnost a jezdí na Severním moři se zásobovací lodí pro ropné věže. Dřív se plavil po celém světě jak s kontejnerovými loděmi, tak i s ropnými tankery.

Největší problémy mu však chrápání způsobuje v osobním životě. Jeho přítelkyně s ním už nemůže spát v jedné místnosti. Vše vyvrcholilo, když byl před třemi měsíci s dcerou na dovolené a spali spolu na jednom pokoji. "Dcera mi pak říkala: Tati, to už se nedá vydržet," uvádí Petr Eugel.

Prochrápal se až k operaci

Všechny tyto okolnosti pana Petra přiměly k tomu, aby s nesnesitelným chrápáním konečně začal něco dělat.

Nejprve hledal nejrůznější informace na internetu. O tomto projektu se však dozvěděl paradoxně od známého, který viděl na iDNES.cz výzvu.

"Takže jsem napsal mail a jsem tady," usmívá se pan Petr. "Ale i kdyby tato možnost nebyla, stejně bych do toho šel. Chtěl jsem se toho prostě zbavit. Bolí mě z toho v krku i několik dní, mám neustále pocit jako bych měl zánět nosohrtanu," popisuje podstatná zdravotní omezení.

Ze zákroku strach nemá. "Spíš budou nepříjemné ty věci potom. Po zákroku prý mají lidé pocity jako u silnější angíny. Já jsem nebyl u doktora 17 let, takže na podobné věci moc zvyklý nejsem. Ale strach nemám," říká.

Chrápání může ohrožovat i na životě

A jak to vidí lékař, doktor Moravec z kliniky Asklepion? Podle něj se lidé, kteří chrápu, dělí do dvou skupin.

"První jsou takzvaní prostí chrápači. Chrápou, vadí okolí, ale sami sobě ne. Skoro každý se ale nakonec dostane do druhého stadia, kdy začne vadit sám sobě. Ne že by ho rušilo chrápání, ale protože špatně dýchá. Dochází k přestávkám v dýchání a pokud to překročí určitou mez, člověk začne mít méně kvalitní spánek. Tito lidé mají takzvaný ´obstrukční sleep apnoe syndrom´. To je stav, kdy dochází k přestávkám v dýchání, klesá hladina kyslíku v krvi během spánku a člověk se pak nevyspí," popisuje doktor Moravec.

Tím ale zdravotní problémy nekončí. Zvedá se krevní tlak, zvyšuje srdeční frekvence až jsou tito lidé nakonec ohroženi mozkovou příhodou nebo infarktem.

I proto tedy odborníci doporučují chrápání nepodceňovat. Kdo bývá ráno po prospané noci unaven, pobolívá ho v krku a jeho blízcí už s ním nevydrží spát v jedné místnosti, měl by se raději poradit s odborníkem.