Příběh Dany: Přítel nenechá na své bývalé ženě nit suchou

Jmenuji se Dana, je mi 34 let, jsem rozvedená a mám desetiletého syna. Už dva roky žiju s přítelem Filipem. I on je rozvedený, je o tři roky starší a má syna o rok staršího, než je ten můj.

Z vrby přítelkyní

Poznali jsme se v baru, kde jsem tenkrát pracovala. Měl prý hrozný den a potřeboval si dát panáka. Večer akorát začínal, na štamgasty bylo ještě brzy, tak jsem se stala jeho vrbou. Bylo mi ho líto, když jsem viděla, jak zničeně vypadá. Byl prý na schůzce s manželkou, se kterou se akorát rozváděl a jejich setkání vyústilo v hroznou hádku. Vyprávěl mi o sobě, o ženě, o jejich manželství i o synovi.

Takových zpovědí jsem už v práci od zákazníků vyslechla hromadu, takže jsem to víceméně pouštěla druhým uchem ven. Ale přeci jen mě na něm něco zaujalo. Byl mi na rozdíl od většiny mužů, kteří k nám chodili, opravdu sympatický. Sama jsem si prošla rozvodem, ale naštěstí už to bylo docela dost dlouho, takže špatné vzpomínky stihly vyblednout. Navíc s bývalým jsem v té době už celkem vycházela. A asi i proto jsem měla pro Filipovy výlevy pochopení.

Druhý den se v baru objevil opět, tentokrát s kytkou a omluvou, že do mě tolik hučel. Pozval mě na schůzku a já souhlasila. Začali jsme se scházet. Předpokládám, že jsem se mu líbila, ale i tak si myslím, že ve mně alespoň zpočátku viděl vhodný objekt, který mu bude naslouchat. Byl svého končícího manželství plný, frustrovaný, že se jim nepodařilo ho zachránit. Styděl se před svými rodiči, kteří se i po 40 letech pořád milují, stejně tak před bratrem, který svou ženu stále nosí na rukou. Filip byl prý v široké rodině první, kdo se rozvedl. No a já ho pořád utěšovala, že to zkrátka nemusí vyjít každému.

Společná domácnost

Jeho rozvod se vlekl několik měsíců, nemohli se dohodnout kvůli majetku i synovi. S Filipem jsem to prožívala a snažila se mu být oporou, náš vztah se vyvíjel celkem v pohodě, trávili jsme spolu čím dál víc času. Nakonec se ke mně přestěhoval, svůj byt musel nechat bývalé manželce, protože ona dostala syna do péče. Sice ho nakonec vyplatila, ale Filip rozhodnutí soudu bere jako velkou křivdu.

Naštěstí se synem se stýká celkem bez problémů. Skvělé je i to, že oba naši kluci se skamarádili a jsou spolu opravdu rádi. Filipův syn je u nás každý druhý víkend, tráví s námi i docela dost času o prázdninách. Je to moc fajn kluk, i já si ho oblíbila. Občas mi vypráví o své mámě, ale jen když u toho není jeho táta. A já postupně zjišťuju, že není zas tak hrozná, jak ji líčí Filip. Je to normální ženská, jen jim to prostě spolu neklapalo. Já sama ji vůbec neznám, jen jsem ji viděla na fotce, kterou mi Filipův syn ukázal.

Jenže Filip s ní i dva roky po rozvodu má pořád problém. Není pomalu dne, aby mi nelíčil, co mu během manželství prováděla. Jak mu třeba zatajila, že si koupila nové boty, nebo mu lhala, že byla s kamarádkami na kafi a on pak zjistil, že místo toho strávila několik hodin v nějakém kosmetickém salonu. Prý z něj jen tahala peníze.

Exmanželku stále sleduje

Filip ji ale sleduje i teď, když už dávno nejsou spolu. Zpovídá syna, co mu máma vaří, jestli od ní dostává kapesné, kam s ním chodí, co spolu podnikají. A ať mu syn řekne cokoliv, nikdy s tím není spokojený. Jednou se mu máma věnuje moc a kluk nemá čas na učení, příště na něj kašle a peníze z alimentů si nechává jen pro sebe.

Filip si prostě najde jakoukoliv příležitost, aby na ni mohl nadávat. Už mě s tím dost štve. Mockrát jsem mu říkala, ať se na to vykašle, že mi nepřipadá, že by jeho bývalka byla nějaká mrcha. Chová se naprosto normálně, klukovi se věnuje, žádné problémy Filipovi nedělá a to, co bylo mezi nimi v manželství, je už stejně dávno pryč, tak je zbytečné to pořád omílat. Jen tak mimochodem, dodnes jsem nepochopila, proč se vůbec rozvedli, co bylo tím důvodem. Ani nevím, kdo nakonec žádost o rozvod podal. Ale je mi to fuk. Je to jeho minulý život a mě zajímá ten náš současný. Jenže jestli bude pořád mezi nás tahat svou bývalku, tak už se asi neudržím.

Navíc ona si našla přítele a to už Filip nedokáže skousnout. Prý jeho syna nebude vychovávat cizí chlap. Podal proto žádost o svěření syna do péče, ale mě se na názor nezeptal. Mně to nevadí, ale štve mě, že automaticky počítá s mým souhlasem, že bude syn bydlet s námi v mém bytě.

Dana

Názor odbornice: Mluvte o tom, co ve vztahu potřebujete

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Dano! Někdy se stává, že vztah postavený na pomoci druhému v situaci nouze se těžko přerodí do běžného dobrého fungování. Obávám se, že podobný neduh postihl i vztah Vás s Filipem. Byla jste tam pro něj, když si potřeboval vylít srdce, čehož Filip rád využil. Avšak i když jste Vy byla schopná obrátit stranu a jít dál, nevypadá, že by Filip dokázal vztah se svou bývalou ženou uzavřít.

Vypadá to, jako by hledal důvody, proč svou bývalou ženu víc a víc nemít rád. Je těžké být takovému člověku po boku jako partnerka, je těžké hledat plusové body pro váš vztah. Obtížně nacházím způsob, kterým byste vaše soužití mohla ovlivnit Vy sama. Pokusila jste se s Filipem promluvit, ale nemělo to valného účinku.

Zkuste více hovořit o tom, co Vy sama potřebujete, abyste se ve vztahu s ním cítila dobře. Nemluvte o tom, co dělá špatně či by neměl dělat vůbec, zkuste se vyhnout hodnocení a kritice. Srozumitelně však vyslovte požadavky, které Vy sama potřebujete naplnit, aby byl pro Vás i nadále vztah s Filipem smysluplný. Třeba k těmto požadavkům budou patřit i nějaké společné plány do budoucna. Vztah Filipa a jeho bývalé ženy nikterak ovlivnit nemůžete.

Avšak neustálá, byť virtuální, přítomnost Filipem nenáviděné bývalky Vás může notně otrávit až vyčerpat. Když nemůžeme s něčím v našich životech hnout, protože to není v naší moci, je dobré, umět od toho zavčasu odstoupit.

Pakliže Filipa požádáte o to, co byste pro dobrý pocit z vašeho vztahu potřebovala, bude pak na něm, zda bude ochoten to vyplnit. Nebude-li však ochoten vzdát se všudypřítomné nenávisti k bývalce, je potom na Vás, zda jste schopna s takovým člověkem v partnerském vztahu zůstat.

PhDr. Magdalena Dostálová