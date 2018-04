Příští týden v Proměně: zpověď ve vířivce

1:00 , aktualizováno 1:00

Finalisté reality show Proměna mají za sebou týden módy. Ukázali, co mají ve skříních, a vyslechli k tomu komentář módních poradců. Na co se můžete těšit dál? Uvidíte, jak šli relaxovat do vířivky a jak vyprávěli o svých trápeních s hubnutím.