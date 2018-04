Příští týden v Proměně: zbrusu „noví“ finalisté!

Týden milostných zpovědí zahájila o Velikonočním pondělí Tereza. A bohužel ne moc šťastně. Právě se totiž nachází v čerstvé porozchodové situaci. "Mé lásky vždycky odnášela velká voda," povzdechla si Tereza. - více zde

Veroničino vyprávění se neslo v mnohem veselejším duchu. Veronika žije ve spokojeném vztahu, který se v září dovrší svatbou. A tak se finalistka Proměny klidně rozpovídala o svém divočejším pubertálním období nebo o tom, jak obézní lidé při sexu víc funí. - více zde

Středa byla dnem D. Na řadu totiž přišla Iva a její žádost o ruku. Iva poklesla na kolena, zahleděla se (skrz kameru) do očí svému příteli Martinovi a zeptala se: Vezmeš si mě? - více zde

Jak to dopadlo, už jste asi četli v Ivině on-line deníku. Takže jen pro pořádek: Martin měl od Ivy za úkol kouknout se na Proměnu v půl páté na Óčku. Ten den totiž zrovna nebyl u internetu.

Jenže zvědavost mu nedala, zavolal kamarádovi a nechal si video (nebo lépe řečeno audio) přehrát do telefonu. Hned na to Ivě zavolal: "Chci ti jen říct, že ANO." Iva se rozbrečela štěstím. Pozve nás na svatbu?

Ve čtvrtek přišel na řadu Martin, v pátek Albert. Oba překvapili. Martin tím, že se mu o vztazích nechtělo moc mluvit. Prý mu nepřipadá fér, že se dotyčné ženy a dívky nemohou bránit. - více zde

Pokud se od někoho čekaly zábrany a zdrženlivost, byl to Albert. Jenže ten byl naopak dost otevřený. Hovořil o svých mnoha krátkodobých vztazích z minulosti, o rozchodech, na které se někdy i těšil, i o své současné lásce, jež je zřejmě jeho osudovou. - více zde

A CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL?

Už je to tady! Finalisté Proměny si po všem tom trápení a hladovění konečně vychutnali první odměnu. Absolvovali totiž jeden z vrcholů celé reality show - změnu vizáže. Zašli do salonu Bomton, kde se o ně starali jako o vlastní. Jak pětice dopadla, uvidíte příští týden!