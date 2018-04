Příští týden v Proměně: vyberte absolutního vítěze

Jako první se fotila Veronika. Oblékla bílé tříčtvrteční kalhoty a triko s modrým potiskem. Později je vyměnila za rozevlátou barevnou sukni, khaki tričko a klobouk. Z počátečních rozpaků se rychle dostala a nakonec ještě litovala, že focení tak rychle uteklo. - více zde

Martin si z filmu Zoolander s Benem Stillerem vypůjčil pojmy Modrá ocel a Magnum a před objektivem je uvedl do praxe. Fotil se jako drsňák, vymýšlel pózy a bez ustání se pošťuchoval s fotografem Sašou i ostatními přítomnými finalisty. - více zde





Tereza přišla do ateliéru s velkou taškou oblečení a ještě většími kruhy pod očima. Ale vizážistka Monika Šallaiová a kadeřnice Regina Soudilová ze salonu Bomton z ní během chvilky udělaly krasavici jako vystřiženou z módního časopisu. Tereza chtěla být na fotkách sexy. A povedlo se. - více zde

Iva se oblékla do upnutých tmavých džín a průhledné zelené tuniky. Regina jí upravila "rozcuch", Monika zvýraznila make-up a Iva pak před objektivem poskakovala jako Mick Jagger na koncertě. Jediný problém jí dělalo usmát se a nechat při tom otevřené oči. - více zde

Albert měl z focení takové obavy, že je musel rozcvičit (několika kliky). Nervozita se rozplynula po prvních záběrech a z Alberta v sytě červeném tričku se nakonec před objektivem stal (letící) superman. - více zde

A CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL?

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, je to tady! Finalisté Proměny po dvanáct týdnů nebojovali jen s váhou, ale také o vaši přízeň. Vy teď budete mít možnost zvolit absolutního vítěze, který pojede na slunnou dovolenou k moři.

Hned v pondělí vám nabídneme shrnující články (s fotkami i videem) o všech pěti soutěžících. Zároveň finalisté přijdou do redakce na on-line rozhovory.

Iva bude na vaše dotazy odpovídat v pondělí od 11:00, Tereza v ten samý den od 16:30. V úterý dorazí Veronika (v 15:30) a Martin (v 17:00) a ve středu od 17:00 se budete moci ptát Alberta.

Hlasování o absolutního vítěze Proměny poběží od pondělí 5. června do neděle 11. června, a to prostřednictvím ankety na iDNES a také esemesek. Průběžné výsledky nebudou vidět, vy ani soutěžící tak do poslední chvíle nebudete tušit, kdo se stane nejúspěšnějším bývalým tlouštíkem.