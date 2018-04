Příští týden v Proměně: první trápení v posilovně

Dietoložka Marie Dobrovodská ze společnosti STOB se trpělivě věnovala všem pěti soutěžícím. Přístrojem zvaným Bodystat jim změřila množství tuku v těle. A taky zkontrolovala, co jedí a jak sportují.

První šla na řadu Tereza. Marie v konstatovala, že v jejím případě bude nejdůležitější změnit jídelníček. Tereza se totiž stravuje vyloženě špatně. Ráno pojídá rohlíky, pak třeba celý den nic a večer zase rohlíky. - více zde

Sem tam to proloží čokoládovou tyčinkou nebo litříkem vína, což je podle Marie to nejhorší, co může dělat. Tělo potřebuje častý a pravidelný příjem energie v menších dávkách - a ne kalorickou bombu dvakrát denně.

Po Tereze se Marie vrhla na Alberta. Ten má zase jiný problém - vůbec nesportuje. Přitom ještě před pár lety bylo jeho tělo zvyklé dřít a potit se až do úmoru. Albert byl tenkrát samý sval a žádný špek. - více zde

Marie změřila, že svaly mu zůstaly, ale jsou povolené a schované pod vrstvou tuku. Řešení je proto v Albertově případě jednoduché: cvičit, cvičit, cvičit. A vynechat hranolky, hamburgery a pizzu.

Veronika se s Marií Dobrovodskou zná. Před lety k ní do STOBu chodila na kurz redukce váhy. Shodila tenkrát skvělých patnáct kilo, ale bohužel se dostavil jo-jo efekt. Dneska je Veronika ještě mnohem silnější, než když s Marií poprvé začínala hubnout. - více zde

Cesta ke štíhlé postavě tak pro ni bude zřejmě trochu obtížnější než pro ostatní finalisty Proměny. Ale Marie jí věří. Veronika má silnou motivaci, takže by mohla slavit úspěch, říká.

Martin přišel k dietoložce v neuvěřitelném námořnickém spodním prádle. Dozvěděl se, že večerní "požírání" klobásek a celodenní pití lehké coly není pro jeho organismus právě ideální. - více zde

Taky si vyslechl, že místo dvou koblih by mu mohla stačit jedna a že mu napříště musí stačit denní energetický příjem kolem šesti tisíc kilojoulů. A to - ruku na srdce - není mnoho.

Jako poslední pak před Marii předstoupila Iva. Zajímalo ji hlavně, jestli se může zbavit svého rozměrnějšího pozadí. Samozřejmě, prohlásila Marie. Iva podle ní musí nutně začít cvičit. Výsledek pak může být nad očekávání skvělý. - více zde

A CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL? S novým týdnem bude reality show zase o něco pestřejší. Kromě článků a videí pro vás totiž chystáme i první anketu o ceny. Ze všech hlasujících vylosujeme na konci týdne pět, kteří dostanou termální vodu Vichy.

A pozor! Ještě jednu velkou novinku máme! Finalisté Proměny si ve středu začali psát on-line deníky. Každý den teď zaznamenávají, co se jim děje a jak se cítí v nové roli hubnoucí mediální hvězdy. Některé postřehy jsou velmi vtipné, nenechte si je ujít.