Příští týden v Proměně: první setkání s dietoložkou

1:00 , aktualizováno 1:00

První "opravdový" týden reality show Proměna máme za sebou. Už se znáte s celou pětkou finalistů. Veronika, Martin, Iva, Albert a Tereza se teď definitivně vrhají do hubnutí. Motivace mají všichni víc než dost. Co myslíte, vydrží jim to?