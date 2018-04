Příští týden v Proměně: láska, sex a kila navíc

Martin si do vířivky přinesl zvířátka, s nimiž si hraje doma ve vaně. Pobavil tím všechny ostatní finalisty. Vyprávěl, jak zkoušel pivní dietu. Pil jen pivo a jedl jen pivní sýr, ale úspěch se prý nedostavil. - více zde

Albert zase vysvětlil, že reality show Proměna je jeho úplně první dietou. Problémy s váhou totiž nikdy neměl. Jako velký sportovec byl samý sval a šlacha, jenže pak přišel dlouhý pobyt v nemocnici a změna životního stylu a z Alberta je najednou cvalík. - více zde

Tereza prozradila, že se snaží zhubnout už osm let. Jenže na to jde vždycky špatně. Skoro nejí, a tak se její tělo přepne do úsporného režimu a odmítá odbourávat tuky. Teď je to ale jiné - Terka se řídí radami dietoložky a sama říká, že už to přináší ovoce. - více zde

Iva přišla jako vždy v dobré náladě. Po cestě ze sprchy do vířivky uklouzla a rozplácla se na dlaždičkách, což ji samotnou pobavilo. Pak vykládala, že už zkoušela hubnout mockrát, ale vždy narazila na vlastní nezodpovědnost. Jednou ji prý "svalovec" na plovárně nazval vepřovou konzervou. - více zde

Veronika držela dietu osmkrát. Jednou se jí pod dohledem odborníků podařilo shodit patnáct kilo. Dva roky to vydržela, ale pak přestala cvičit a kila naskákala zpátky. Teď už chce zhubnout definitivně - v září se bude vdávat a ráda by si pořídila miminko. - více zde

CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL?

Příští týden finalisté Proměny poodhalí své nejtajnější soukromí. Prozradí něco o svém milostném životě. Jak se jim daří navazovat vztahy? Mají za sebou nějaké trapasy způsobené přebytečnými kilogramy? Ukáží vám své partnery či partnerky?

