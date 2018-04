Příští týden v Proměně: kontrola u dietoložky

Veronika šla do salonu Bomton s tím, že nechce moc zkracovat své blonďaté lokny. V září se totiž bude vdávat a ráda by si v ten slavný den vyčesala vlasy do drdolu. Kadeřnice jí proto vytvořila elegantní mikádo. - více zde

Po Veronice prošel svou změnou image i Martin. V salonu si nejvíc užíval mytí hlavy, výsledný účes zhodnotil poněkud neurčitě: "Vypadám jako Paľo Habera." - více zde

Martin přišel v salonu o svou dlouhou hřívu, z Terezy se zase stala bruneta. Hnědý základ kadeřnice proložila světlými proužky, navíc Terce vytvořila moderní ofinku. Skvělé dílo dokonala jemným líčením vizážistka a z Terky je teď opravdu krásná ministerská úřednice. - více zde

Alberta odborný kadeřnický zásah neuvěřitelně omladil. Někteří čtenáři mu sice v diskusi pod článkem vyčetli, že vypadá jako Savka, ale Albert je spokojený. Svůj nový moderní účes si prý chce zachovat. - více zde

Poslední proměněnou je Iva. Slušelo jí to už předtím a sluší jí to i teď. Iva je zkrátka "krásná mladá ženská", jak pronesla paní vizážistka. Iva chtěla mít na hlavě "co největší bordel" a kadeřnice jí rozhodně vyšla vstříc. - více zde

A CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL?

Jsme zhruba v polovině soutěže, takže nadchází ta správná chvíle pro kontrolu u dietoložky. Příští týden sledujte, jak na Ivu, Terku, Veroniku, Alberta i Martina nastoupila jejich stará známá, dietoložka Marie Dobrovodská ze společnosti STOB.

Kolik už finalisté zhubli? Daří se jim dodržovat rady, které jim Marie udělila na začátku soutěže? Co by případně měli zlepšit? To všechno se dozvíte příští týden v reality show Proměna!