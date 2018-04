Příští týden v Proměně: finalisté u „zpovědi“

Jako první vyrazila do obchodu Tereza. "Asi nejsem typická ženská, ale nákupy opravdu nesnáším," tvrdila. Jenže se trochu "odkopala": mezi stojany s oblečením se pohybovala velice zkušeně. Nakonec pořídila kromě svršků i dvoje sluneční brýle. - více zde

V rámci úspory času zašel Martin do obchodu, kde prý "mají úplně všechno". Byl trochu nesvůj - ze samotného nákupu i z faktu, že ho při něm bedlivě sleduje kamera. Ale taky přežil. Koupil i ponožky, kšiltovku a triko, které už nesundá. - více zde

Zbylí finalisté už nebrblali a nakupovali s chutí. Iva byla dokonce tak nadšená, že své staré oblečení na místě zahodila. Jediné, co ji prý moc nebere, je pořizování spodního prádla. - více zde

Albert zvolil volný sportovní styl se spoustou barev. Zakoupil kraťasy, trička, mikinu i letní "žabky". A všechno mu moc slušelo. Nakonec se ještě pochlubil, že není "žádná slečinka", protože celou akci zvládl v rekordně krátkém čase. - více zde

Týden hadříků uzavřela Veronika, čímž se naplnilo heslo "nejlepší nakonec". Veronika totiž nákupy až chorobně miluje. Na pomoc jí přišla i neteř Monika, která zkušeně přihlížela Veroničinu běsnění. - více zde

A CO SE BUDE V PROMĚNĚ DÍT DÁL?

Reality show se pomalu chýlí ke konci. Finalisté už mají před sebou jen pár závěrečných týdnů, a tak jsme se rozhodli nechat je hodnotit. Co se jim na Proměně nejvíc líbí a co je naopak štve? Koho z kolegů mají rádi a koho ne? Šli by do toho znovu? To všechno se dozvíte příští týden.

A ještě vám dlužíme jména výherců z minulé ankety o nejlepší proměnu v salonu.

Termální vodu Vichy vyhrávají Radmila Vlčíková z Přerova, Líba Fišnarová z Českého Těšína, Eva Zimová z Prahy, František Vopička a Leoš Valenta z Týna nad Vltavou.

Knihu Ideální dieta dostanou Jana Tomečková z Hulína, Paulína Hažmuková z Brna, Petr Letocha z Karviné, Štěpán Daněk a Kateřina Galasová.