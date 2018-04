Přišel podzim a s ním rýma

Něco podobného se prý dá říci o základní škole, kam chodí její dvě děti. "Nejvíce nemocných je v Moravskoslezském a Olomouckém kraji," uvedla Marie Otavová z národní referenční laboratoře pro virové nákazy.

Na Ostravsku je více než 1700 nemocných na sto tisíc lidí, na Olomoucku zhruba 1300. Jen o něco lépe jsou na tom lidé ze severu a východu Čech. V Praze se zatím počet nemocných blíží sedmi stovkám. Ve skutečnosti však trápí viróza nejspíše podstatně více lidí, protože většina z nich k lékaři vůbec nejde.

"Je ale rozumné, aby zůstali pár dní doma, pokud jim to například tolerantní zaměstnavatel dovolí i bez neschopenky," říká pražský praktik Jan Jelínek. Jinak totiž podle něho hrozí, že jeden kýchající člověk dokáže nakazit hned několik kolegů.

Rýmě nahrává střídání počasí a shlukování lidí

Střídání teplého a chladného počasí a návrat z prázdnin už se projevily v ordinacích a lékárnách. Čím dál více lidí se neobejde bez kapesníků, lékárny nestačí prodávat vitamin C, kapky na rýmu nebo kašel a léky na bolest hlavy. Počet případů akutního onemocnění dýchacích cest roste den ode dne.

Kdo se moc obléká, spíše nastydne

"Je tomu tak každý podzim, když se lidé po prázdninách vrátí do kolektivů," vysvětluje Marie Otavová z Národní referenční laboratoře pro virové nákazy. Podle ní nelze sice hovořit o epidemii, ale ve srovnání s předchozím týdnem je vzestup počtu nemocných výrazný.

A to se ve statistikách ani zdaleka neobjeví každý, kdo rýmu nebo kašel má, protože s nimi spousta lidí chodí dále do práce. "Projevuje se, že je ráno zima a přes den vedro," soudí pražský dětský praktik Milan Kudyn.

Když například rodič ráno dítěti navleče několik vrstev oblečení, potomek se v poledne zpotí, a pokud se svlékne, může prochladnout. Viróza tak má snazší práci jeho tělo dobýt.

"Už sem chodí děti, které mají kalhoty s teplým vnitřním vlasem a pod nimi ještě punčocháče," potvrzuje učitelka Marta Švarcová, která takové oblečení považuje za nepřiměřené. "Děti jsou pak choulostivé a snáze chytnou každou infekci," míní.

Kdy má smysl jít s rýmou k lékaři?

Podzimní virové nákazy lze zvládnout doma, bez návštěvy lékaře. "Platí na ně paralen, vitaminy, tekutiny a klid," radí pražský praktický lékař Jan Jelínek.

K lékaři by měl jít ten, u něhož se přidala teplota nebo jiná komplikace, to platí pro děti stejně jako pro dospělé. "Chodí sem lidé s horečkou, ale třeba i ti, které tak hrozně bolí hlava, že jim to brání v práci," říká Jelínek.

O neschopenku podle něho stojí někdy i lidé, kteří žádné komplikace nemají, ale z nějakého důvodu se jim hodí být doma i s rýmou. U dětí by měli být rodiče opatrnější než v případě dospělých. "Pokud například rodiče vědí, že jejich dítě je náchylné na zánět dutin nebo středního ucha, měli by ho také nechat alespoň první tři dny doma," dodává pediatr Kudyn.

Chřipka má ještě čas

Přesto, že někteří lidé hovoří o svých nynějších potíží s rýmou nebo kašlem jako o chřipce, skutečná chřipka to ještě není. "Tu jsme zatím nezaznamenali, ta se objevuje později," potvrdila Marie Otavová z referenční laboratoře pro virové nákazy.

Proto je ještě čas i na očkování proti chřipce, nejčastěji se provádí v říjnu a v listopadu.