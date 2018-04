„Přirozený“ císařský řez je pomalejší. Dítě se při něm dere na svět samo

Císařský řez je velká břišní operace, na které není nic moc přirozeného. „Moderní gynekologie a porodnictví se spíše císařským řezům snaží vyhnout, protože mají i svá rizika a komplikace, kterých je za běžných okolností méně u přirozeného porodu,“ připomíná gynekolog Pavel Turčan.

Přesto jsou případy, například po několika již prodělaných císařských řezech, kdy lékaři pro bezpečí matky a dítěte volí raději plánovanou operaci (část císařů je pak samozřejmě nenaplánovaná a provedená na základě okamžitého rozhodnutí lékařů). Mnoho žen po operaci kromě radosti ze zdravého dítěte však pociťuje zklamání, že se na porodu svého dítěte nemohly aktivně podílet. Porodníci proto v USA a v soukromém sektoru ve Velké Británii nabízejí tzv. přirozený císařský řez, který jde trochu jinou cestou.



Cestu ven si dítě najde samo

Stejně jako při klasickém císařském řezu lékaři naříznou břišní stěnu a dělohu ženy a vyndají miminku hlavičku a ramínka. Zatímco při běžné operaci se dítě vyjme z dělohy co nejrychleji, při přirozeném císařském řezu se v tu chvíli kanylou matce podá látka vyvolávající stahy dělohy. Miminko se pak pohyby podobnými těm při porodu dostává ven z matčina těla.

„Já jsem samozřejmě (pod vlivem epidurálu - pozn.red.) nic necítila, ale reakce byla okamžitá. Jako kdyby nějaká pomocná ruka zvedala moje miminko pomalu zespoda nahoru a ven - cestu z mé dělohy si dcera našla sama,“ popsala serveru Huffington Post narození své druhé dcery Britka Eleanor Tuckerová.



Matka má také v tu chvíli možnost celý proces sledovat, lékaři kvůli tomu odstraní zástěnu bránící v pohledu do místa operace. Pokud je to možné (a délka pupeční šňůry to dovoluje) podá pak sestra miminko rovnou matce ještě před přestřihnutím pupeční šňůry a omýváním a vážením. To s ní pak může zůstat i během zašívání rány na břiše. Takový přístup je možné domluvit s lékaři při plánovaném císařském řezu i v českých porodnicích, zdaleka ne všechny trvají na okamžitém přeměřování a odnášení miminka. Bonding již v prvních minutách po příchodu miminka na svět má podle dosavadních zjištění pozitivní vliv na matku i dítě, usnadňuje následné kojení a miminka uklidňuje.

Podle zastánců mezi lékaři má „přirozený císař“ kromě větší psychické pohody pro matku výhody i pro novorozence. Ty by měly spočívat zejména v pohybu a snaze dostat se ven na svět malým otvorem, což je pro novorozence přirozené a mělo by mu to pomoci zbavit se plodové vody a hlenu v plicích, žaludku a ústech a usnadnit tak následně kojení.



Je nutné zvážit rizika a přínosy

Jako první začal přirozený císařský řez provádět okolo roku 2000 doktor Nicholas Fisk v Londýně, v současnosti je populární zejména ve Spojených státech amerických a u soukromých porodníků ve Velké Británii (státní zdravotnictví zatím tuto možnost matkám nenabízí). Mnozí lékaři jsou však k novince velmi opatrní a dívají se na ni spíše nedůvěřivě jako na zbytečné riziko. Na mysli mají zejména delší dobu operace, která znamená větší riziko infekce, anebo riziko zvetšení rány vrtícím se miminkem a následně větší ztráty krve.

„Existuje velmi limitované množství dat, které by pomohlo určit rizika a výhody tohoto způsobu provádění císařského řezu,“ uvedla pro britský Independent doktorka Belinda Greenová, která se momentálně snaží tato relevantní data získat a následně je plánuje zanalyzovat.

Podle dostupných dat se císařských řezem (plánovaným i neplánovaným) narodí přibližně 25 až 30 procent dětí. A přestože se lékaři snaží zejména o snížení tohoto čísla, zároveň uvažují i nad tím, jak při plánovaném císařském řezu zlepšit komfort matky i celé rodiny. Přirozený nebo pomalý císařský řez se proto také nazývá císařským řezem zaměřeným na ženu nebo na rodinu.

„V případě takzvaného přirozeného císařského řezu jde spíše o pocit matky, která sice rodí operačně, ale má alespoň pocit, že rodí a že se nejedná jen o operaci. Pokud probíhá klasický císařský řez s epidurální anestezií, matka ani v tomto případě není ochuzena o první kontakt s miminkem, je to jen o domluvě a přístupu personálu. Hrát si na něco přirozeného u umělé věci mi moc přirozené nepřijde,“ domnívá se český gynekolog a porodník Pavel Turčan.