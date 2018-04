Bezbolestný porod? Víme, jak ho zvládnete bez léků a bez chemie

Voda

Velmi oblíbeným uvolňujícím prostředkem při porodu je voda. Ať již vana, nebo sprcha, voda ubírá bolesti na intenzitě. I pokud nebudete rodit do porodního bazénku, budete moci v porodnici během první doby porodní být ve sprše. Pokud se rozhodnete rodit do vody, musíte mít k dispozici porodní bazének, což momentálně není v českých porodnicích běžné. "Maminka si po první době porodní vleze do porodního bazénu, kde zůstane až do porodu miminka. Ponor do porodního bazénu v pravý čas, ve kterém voda má 37 stupňů, tělo uvolní a často porod urychlí," popisuje porod do vody dula Michaela Kalusová.



Masáž

Kontrakce u některých žen vystřelují do zad a dalších částí těla. Pomoci může masáž zad, chodidel a míst pod koleny. Provést ji může partner (naučit se j může např. na předporodním kurzu) nebo dula. Pomoci můžou i horké obklady na záda nebo na hráz pro její uvolnění.

Akupresura

Tradiční čínská metoda akupresurních bodů funguje i při porodu. Mačkají se body na nohou, které podporují kontrakce a mohou vyvolat porod. Neměly by se proto zkoušet před termínem porodu. Nacházejí se mezi palcem a ukazováčkem, na vnitřní straně nohy (4 palce nad kotníkem) a na malíčku na noze.

"Kamarádka si během mého těhotenství udělala kurz reflexní masáže nohou. Celou dobu jsem ji prosila, aby mě namasírovala bolavé nohy, ale pořád to odmítala. Svolila, až když jsem měla dva dny po termínu porodu. Do dvou hodin po masáži mě manžel vezl do porodnice. Celý porod šel jako po másle, za čtyři hodiny jsme drželi v ruce dceru," vypráví Veronika o své zkušenosti s akupresurními body.

Aromaterapie

Na pomoc si můžete vzít i aromaterapii. Růžové listy a šalvěj lékařská podporují otvírání porodních cest, levandule a heřmánek uklidňují. "Vonné oleje se mohou také namíchat do základu masážního oleje a ženu jimi při porodu masírovat," doporučuje dula Michaela Kalusová.

Bachovy esence jsou vynálezem Angličana dr. Bacha, který věřil, že pomocí květových esencí dokáže léčit nemoci ducha, které se přenáší na tělo. Z Bachových esencí se k porodu nejvíce hodí speciální krizová směs, která je složena z pěti květových esencí (slíva, plamének, netýkavka, snědek, devaterník). Několik kapek přímo na jazyk, nebo do vody by mělo pomoci k uklidnění.

Vizualizace a afirmace

Mnoho žen si při porodu pomáhá tzv. vizualizací. Žena si při každé kontrakci snaží představit, co se s jejím tělem děje. Tedy otevírání a táhnutí směrem dolů. "Vykládali nám o vizualizaci na předporodním kurzu a zdálo se mi to jako nesmysl. Ale pak jsem si opravdu při kontrakci představila poupě růže, které symbolizovalo mé děložní hrdlo, jak se postupně rozvírá a rozkvétá. Pomáhalo mi to snést bolest. Možná jenom odvedením pozornosti, ale fungovalo to," svěřila se Alice, matka dvou dětí.

Ženy používající vizualizaci také často naprosto intuitivně začnou i s afirmací, kdy neustále dokola opakují určitou mantru. Opět to zaměstná jejich mysl a upne pozornost jedním směrem. Můžete si opakovat třeba "Mé tělo je připraveno pro přirozený a rychlý porod" nebo jednoduše "Dokážu to".

Homeopatika

Pro ženy preferující homeopatika jsou k dostání léky k užití během porodu i později na podporu hojení. Které to jsou a v jaké dávce, by měl určit homeopat.

Přístroj TENS

TENS (zkratka pro transkožní elektrická nervová stimulaci) pracuje na bázi vysílání jemných elektrických impulzů elektrodami přes kůži do nervových vláken, která leží pod ní. Při porodu se elektrody většinou umisťují na záda, aby pomohly od bolesti. V Česku se tento přístroj příliš nepoužívá. "Není úplně známo, jak přesně tato pomůcka při porodu působí, nicméně některé ženy si ji velmi pochvalují a některé ne," popisuje svou zkušenost dula Michaela Kalusová.

Prostředí

Pro ženu je také nesmírně důležité, jak se cítí po psychické stránce a v jakém je prostředí. "Ztlumená světla napomáhají relaxaci a ponoření se do sebe, které je velmi důležité pro vyplavení koktejlu hormonů potřebných pro porod. Pro maminku je dobré si do porodnice přinést polštář nebo deku z domu pro důvěrnou vůni," radí dula.

Dále může pomoci hudba pro uvolnění, něco, na co je žena zvyklá a co poslouchá ve chvílích odpočinku. Podle Michaely Kalusové je také dobré ženu příliš nevyrušovat zbytečnými otázkami, zejména těmi na bolest. Právě takový dotaz totiž může pocit bolesti zhoršit, protože se na ni žena začne soustředit. Bolest je velmi individuální a i při porodu ji každá žena vnímá rozdílně.