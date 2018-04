Umělý půvab začíná vítězit. Silikonová ňadra už většině mužů nevadí

Jenže jak vypadají "dokonalá ňadra", když i vkus mužů kolísá od velikosti třešní k melounům? "Neznám ženu, která by byla spokojená se svými ňadry," usmívá se shovívavě sexuolog Zlatko Pastor. "Ta, která má drobná, chce velká, a ta s velkými by ráda zase malá."

Snad by se ženy s muži shodly alespoň na tom, že nejhezčí prsa jsou ta pevná, proti čemuž však chtě nechtě pracují čas s gravitací, takže přijde chvíle, kdy k pevnosti pomůže už jen plastický chirurg.

Jenže co když muži ženám s malými ňadry jen ohleduplně lžou, podobně jako ženy mužům o velikosti jejich přirození? "Pro ženu je velikost prsou totéž, co pro muže velikost penisu," tvrdí Zlatko Pastor a ke lži se hlásí za většinu mužů také poslanec a bývalý novinář Martin Komárek.

Koneckonců to, že pánové mají raději bujné dekolty, potvrzuje i zmíněný průzkum agentury STEM/MARK , ve kterém z 500 mužů 53 procent odpovědělo, že by větší poprsí u své partnerky uvítalo.

Podle finalistek Miss jsou silikony v pohodě.

Větší prsa raději než větší IQ?

Žebříček ke kráse podle MUDr. Jana Měšťáka 1. Oči, které něco vyzařují 2. Zuby, rty, úsměv 3. Nos 4. Chůze 5. Pleť: hebká, sametová, s lehkým žlutohnědým nádechem 6. Zadek: pevný, kulatý, klidně i větší, pokud ladí se štíhlou postavou 7. Prsa: jejich význam ženy přeceňují

Češky jsou zkrátka pod tlakem. Neustálé poměřování vede k mindrákům, což je hlavní důvod, proč nakonec přicházejí za plastickým chirurgem. "Z třiadevadesáti procent je k nám přivede právě snaha posílit sebevědomí a zvýšit vlastní atraktivitu," potvrzuje Lucie Kučerová z brněnské Kliniky plastické a estetické chirurgie.

Dost možná už je i v Česku situace stejná jako v Británii, kde se ptali tisícovky mladých slečen, zda by chtěly raději větší prsa nebo IQ. Téměř polovina by raději ta větší prsa. Což je koneckonců svým způsobem logické, když reprodukce je hlavní poslání, které ženě dala příroda do vínku. K naplnění takového cíle jsou ňadra rozhodně praktičtějším pomocníkem, než ten sebebystřejší úsudek.

A tak se silikonová ňadra pomalu stávají běžným artiklem v honbě za dokonalou sexy krásou. Co nevidět budou možná jakkoliv pořízená pevná ňadra pro každou ženu stejně samozřejmá, jako jsou dnes zvýrazněné řasy nebo oholené nohy.

Estetickou chirurgii berou čím dál tím víc na milost ženy i muži. Zatímco ještě před patnácti lety většina lidí umělé zvětšení prsou vesměs odmítala, dnes se poměry obrátily. Mezi dotázanými muži jich se silikony souhlasilo 80 procent. Konzervativních pánů, jimž se líbí ňadra ryze přírodní, rapidně ubývá Jednoznačně se proti plastické operaci partnerky vyjádřilo pouze 20 procent dotázaných.

Z průzkumu vyplynulo celkem překvapivé zjištění: mužů, jimž se víc líbí velikost a tvar poprsí upravené plastickým chirurgem už zdaleka není jen zanedbatelná hrstka, ale celá třetina. Druhé třetině vyhovují přírodní i silikonová ňadra a jen jedna třetina respondentů dává přednost přírodě.

