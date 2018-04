Přírodní kosmetika pro začátečníky. Nebojte se exotiky, čtěte etikety

Bio, organické nebo přírodní – tak dnes označuje své produkty kdekdo. Pravda je ale často jinde: "Volná evropská legislativa tak totiž povoluje označit i kosmetiku, která obsahuje ropné složky a chemické konzervanty," tvrdí Barbora Marckx ze společnosti Éminence Organic Skincare. "V obchodě si proto vždy důkladně projděte složení takto označených přípravků," radí.



Pozor na pěnu

Chemické přídavky prý většinou pozná už podle vůně – taková kosmetika voní velmi příjemně, ale zkušený nos pozná, že aroma není přirozené. "Podezřelá je i extrémní pěnivost. Ta se často vytváří pomocí laurylsíranu vodného, což je látka, která se používá i do továrních odmašťovačů a čisticích prostředků," vysvětluje odbornice.



Co vyzkoušet? Skutečným hitem v péči o pleť je v poslední době nimba (neem). Je o stálezelený strom, který roste v Indii. Olej, který se z něj získává, má prý mít nejméně tak zázračné účinky jako marocký olej arganový. Vyživuje, hydratuje, a dokonce prý podporuje tvorbu kolagenu, a tak zpomaluje stárnutí. Je také protizánětlivý a pomáhá zklidňovat pokožku, hojit akné, ekzémy i různé vyrážky. Zklidňující a antiseptické účinky má i oblíbený heřmánek, aloe vera nebo tea tree olej, odborníci přísahají také na méně známou himalájskou bylinku Hedychium spicatum.

Skeptici často namítají, že i výrobci přírodní kosmetiky musí používat konzervační látky. "To je pravda, ale správně do ní patří jen organické látky, které zpomalují oxidační proces," podotýká Barbora Marckx. "Nejčastěji je to med, citron, derivát glycinu získávaný ze sóji, kyselina salicylová, což je výtažek z vrbové kůry a rozmarýnu, paprika nebo síra."



Na všem záleží

Etikety sice studujete, ale máte pocit, že se v seznamu ingrediencí ztrácíte? Ve specializovaném obchodě nebo kosmetickém salonu by měli být schopni vám vše přeložit do řeči laiků.

Dopředu se zeptejte také na složky, na které jste alergická. Organickou kosmetiku vybírejte stejně jako tu "chemickou" – podle typu pleti a konkrétních problémů.



Ty se často objevují sezonně. Na jaře a v létě je naším hlavním úkolem chránit se před sluncem, předcházet spáleninám a vzniku pigmentových skvrn, na podzim je ale všechno jinak. Pleť bývá přecitlivělá a náchylnější k podráždění – ostatně jako my sami – a potřebuje především léčit.



Po čem sáhnout? Vyzkoušejte čím dál populárnější alternativu přípravků z lékárny - ajurvédskou kosmetiku, která vychází ze starobylého východoasijského léčebného systému.

Zjednodušeně by se dalo říci, že pozitivně působí jak na naši tělesnou schránku (podobně jako klasická medicína), tak na psychiku, to zejména díky svým aromaterapeutickým účinkům.