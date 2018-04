Přírodní kosmetika: olejíčky a zákusky

Extra-panenský kokosový olej pohladí vaši pokožku



Firma Pacifika dováží do České republiky naprostou lahůdku: za studena lisované panenské kokosové oleje značky Reniu. K dostání jsou ve třech velikostech ( 59, 240 a 354 mililitrů) a šesti vůních: čistě přírodní bez parfemace, kokosový, ananasový, tahitská gardénie, plumérie, vodní meloun. Samotný kokosový olej je za studena lisovaný z kokosových ořechů několik minut poté, co spadnou do písku, esence, kterými je pak případně obohacen, jsou také vyráběny na Fidži z tamních rostlin a bez jakékoliv chemie. Protože je lisovaný za studena, neztrácí své přirozené antioxidanty a vitamíny. Vzhledem k tomu, že kokosvý olej obsahuje vitamín E, který je přirozeným konzervantem, hotové oleje nemusejí být konzervovány nějakým chemickým přípravkem. Právě proto jsou velmi vhodné pro lidi, kteří mají problematickou pleť, alergie nebo pro novorozence. Kokosový olej je svojí strukturou velmi podobný lidské pokožce, proto může i léčit různé popáleniny, opruzeniny nebo jiné problémy.

„Jsem citlivý až přecitlivělý na vůně a nemohl jsem najít nějaké tělové mléko, které by mi vyhovovalo. Pak jsem jednou přítelkyni ukradl kokosový olej bez parfému a naprosto mi vyhovoval,“ vypráví třicetiletý Marek. Neděste se, že v lahvičce není tekutý olej, ale zvláštní bílá směs. Kokosový olej v našich teplotách tuhne (právě tak se pozná to, že je čistý), lahvičku pak stačí vložit do teplé vody. Můžete jej použít i na masáže, po opalování nebo vlasové zábaly. Další přírodní specialitou od Reniu jsou peelingy – směs třtinového cukru a kokosového oleje. Ty jsou ve stejných parfemacích jako oleje. Více info: www.pacifika.cz

Lush: kosmetika z cukrárny

Lush je původně britská firma, která expandovala do Evropy a například také do Japonska. Vyrábí čerstvou kosmetiku v zajímavých konzistencích, z čerstvého ovoce a navíc je zabalí do jako zákusky do papíru. Nejznámější jsou zřejmě jejich balistiky – šumivé bomby do koupele v mnoha voňavých variantách, s bambuckým máslem a dalšími lahůdkami. Nás zaujaly také tuhé masážní oleje. V tuhém skupenství jsou proto, že oleje jsou v pokojové teplotě tuhé a tekuté jsou kvůli chemickým látkám, které je zkapalňují. „Tuhý masážní olej jsem dostala zabalený v papíru a práce s ním byla velmi příjemná. Masážní oleje v lahvičkách jsem vždycky nějak vybryndala a lahvička mi častokrát vypadla z ruky. Masážní olej v kostce se dobře roztírá, zároveň i masíruje a pak jej stačí zabalit zpět do papíru,“ popisuje pětadvacetiletá chemička Lenka své první setkání s olejem v kostce. Na podobném principu funguje šampon v kostce. Dále se nám zalíbily čerstvé pleťové masky, které si můžete koupit do malých krabiček z ledového boxu. Na rozdíl od čerstvých masek, které si můžete vyrobit doma, ale obsahují ingredience, které doma většinou nemáme, jako je avokádo nebo mořské řady.

„Lush je výborný lék na deprese. Jejich obchody skvěle voní, a když se pohádám se šéfem, tak si dám dlouhou procházku po Starém městě a nakonec skončím v jejich obchodu v Kaprově ulici. Pak si doma napustím vanu, zamknu se a hodinu relaxuju,“vypráví dvacetiletá analytička Marika.

Výrobky jsou většinou konzervovány přírodními konzervanty, jako je vitamin E, přesto některé obsahují chemické konzervanty - parabeny. Při nákupu ale dostanete brožuru, ve které je uvedené kompletní složení všech výrobků. Oceňujeme velmi vtipné názvy jednotlivých přípravků, zajímavé vůně a invenci při vymýšlení novinek. Více info: www.lush.cz