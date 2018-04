Příroda hýří barvami, pusťme si je i domů

Jednoduše řečeno, vracíme se domů z dovolených. Oázou báječné relaxace jsou nám stále zahrady, ale již zimní. Rádi také sedíme u krbu a koupeme se ve vyhřátém a zastřešeném bazénu.

Zimní zahrady, příroda v teple domova

V polovině 17. století, kdy se začaly stavět, se jim říkalo oranžérie. Důvod byl zcela jednoduchý – především se v nich celoročně pěstovaly pomerančovníky. Oranžérie mají svůj původ ve Francii, totiž první byla postavena na přání kardinála Mazanina na zámku Roueil. Bez oranžérie se nemohl obejít ani král Slunce Ludvík XIV., a tak ji nechal postavit na svém zámku ve Versailles. V Čechách je proslulou oranžérie na zámku Šternberků v Častolovicích.

Původním materiálem při stavbě zimních zahrad bylo dřevo a kov. Nyní tvoří konstrukci zimních zahrad nejčastěji hliník a plast.

Každá zimní zahrada je unikát, jedinečnost, kde je posezení víc než potěšením. Jen na jejím majiteli záleží, jaký tvar své oranžérie zvolí. Možností je několik - obdélník, čtverec, polokruh nebo roh. A když chce být hodně kreativní, pak zvolí kombinaci několika tvarů.

Posuvná střecha, pro niž mají odborníci v oboru hned několik označení, jako například pultová, sedlová, motýlkovitá nebo viktoriánská, je nezbytnou součástí zimní zahrady, v horku ji srolujete a na podzim vám vytvoří žádaný komfort. Stejně tak kvalitní doplňky, jako je keramická dlažba, dřevo nebo přírodní kámen. Prosklené stěny lze doplnit žaluziemi i roletami anebo živým porostem, což je zvlášť efektní.

Zimní zahrada, která navíc rozšíří obytnou plochu domu a jednoznačně přidá na jeho vzhledu, je místem, které si musí každý oblíbit. Vždyť je tu téměř denním hostem sluníčko, je tu spousta světla a to všechno ve svěží zeleni s vůní květin. To je bydlení v příjemné atmosféře, kde život plyne v úžasném uspokojení.

U krbu a krbových kamen je mile

Nejdříve bylo ohniště, pak klasický otevřený krb, který měl hned několik funkcí. Byl topným tělesem, vařilo se v něm, byl zdrojem světla a v komíně byla udírna, nejčastěji na maso a sýry.

Kulhavý kovář Hefaistos byl, jak známo, nejen strážcem ohně, ale také patronem umění. A tak s trochou nadsázky můžeme říct, že se nám to náramně hezky s tím ohněm a uměním vyvinulo. Krby nejsou totiž už jenom účelové, ale mají také funkci dekorativní. Díky jejich dokonalému řemeslnému zpracování jsou nepřehlédnutelnou dominantou každého interiéru.

Dnešní krby mají ovšem více funkcí, krom toho, že dobře vypadají a zapadnou do každého, ať už moderního či art interiéru, jsou moderním technickým zařízením, na které se lze dívat z pohledu estetického, energetického i ekologického. To všechno nám ve výsledku tichého večera u svíček nebo jiného tlumeného světla přináší rozpoložení romantika. A to je právě ten základní pocit, který už samotné slovo krb evokuje, natož skutečnost, že je v interiéru, praská v něm dřevo a my si odpočíváme, přemýšlíme, je nám fajn. Prostě krb je ztělesněná romantika. Pohled na plameny je neobyčejně uklidňující a sálající teplo dává jistotu domova právě ve dnech a večerech, kdy už nás podzimní vítr zahání domů.

Oblíbené jsou ale také v poslední době elektrické krby. Sice romantika zde trochu ustupuje do pozadí, protože skutečný oheň nahrazuje imitace dřevěných polínek a světelných efektů, ale zase jsou výhřevnější. Dokáží vytopit velký prostor při spotřebě menšího množství paliva a hřejí ještě dlouho po vyhasnutí.

I podzimní koupání má atmosféru

Dodám, ve vlastním zastřešeném bazénu. Venku fouká vítr a prší a vám je blaze. Současným bazénovým hitem je právě prodloužit jeho sezónu díky zastřešení. To lze zvolit skládací, mobilní, které lze i dálkovým ovládáním odsunout mimo bazén, posuvné nebo pevné ve stylu zimních zahrad.

Ve velké oblibě jsou nyní supernízká bezkolejnicová zastřešení. Jejich předností je několik – velmi dobře splynou s okolím, netrčí v zahradě a nezastíní dům. I tak se v nich velmi pohodlně plave. Takové nízké zastřešení totiž vytvoří bazénovou halu, kam se vejdou i lehátka.

Mezi hity zastřešení bazénů u kruhových bazénů je zastřešení kopulovité, jehož výhodou jsou sluneční paprsky po celý den. Tvar jakési čočky totiž nejlépe využívá sluneční energii a ohřívá rychleji vodu.

Odvážné barvy v interiéru i v přírodě

Rozhodně vedou a čím barevnější potahové látky, záclony a polštářky zvolíme, tím víc si prozáříme náš byt. Dokonce naše příbytky rozveselí.

Oranžová, červená, žlutá, hnědá - to jsou barvy podzimu a my neprohloupíme, když se jimi obklopíme i doma.

Náladu interiéru nádherně dokreslí i jedna květina, která je stejně barevná, jako podzimní příroda. Je to chryzantéma, o níž se říká, že je to královna podzimu. Je to v poslední době nejoblíbenější podzimní pokojová rostlina.

Nepřeberná barevná škála chryzantém, ať už s květy drobnými nebo velkými, nám dává šanci vybrat si přesně takové barevné provedení, které nám ladí k interiéru. Také proto jsou chryzantémy tak oblíbené, že jsou ideální, pokud chceme podtrhnout jakýkoliv styl interiérového designu, i tehdy, když chceme dodat interiéru barvu a oživit ho.