Připravte své nohy na léto. Pedikúra a vhodná obuv jsou podmínkou

Dnes se většina lidí denně stará o vlasy, obličej, zuby, ruce i pokožku těla, ale nohy stále zanedbávají. Přitom pohled na neupravené nohy není nijak zvlášť příjemný, ať už jde o přerostlé nehty či zhrublou a popraskanou pokožku na patách. Proto je třeba i svým "nožkám" věnovat péči, kterou si rozhodně zaslouží.

Dopřejte si salonní péči

Pedikúra se může provádět mokrá či suchá, nejčastější je kombinace obou metod. Při mokré pedikúře se chodidla a nehty namočí do vodní lázně.

"Do lázně se přidává osvěžující a změkčující sůl, která obsahuje rostlinné složky a aromaterapeutické oleje. V současné době si můžete vybrat z velkého množství typů a vůní," radí manikérka a pedikérka Radka Chválová z Bomton Loft studia.

Poté se nohy ošetří desinfekcí, odstraní se zrohovatělá kůže na patách, opilují se nehty a ošetří se jejich okolí - kůžička. Nakonec si můžete dopřát i ovocný peeling nebo masáž bříšek prstů, po které se nejen vaše nohy budou cítit jako znovuzrozené.

Dopřejte si domácí péči

Domácí ošetření by mělo spočívat v každodenním promazávání nohou vhodným krémem nebo vazelínou. Kůže se tak zvláčňuje a zjemňuje a nedochází pak k takové tvorbě otlaků, což jsou vlastně plošky zrohovatělé kůže. Ty nejsou žádoucí jak z estetického hlediska, tak i zdravotního, v těchto místech se často vytváří "kuří oka".

"Péče o chodidla i úpravu nehtů lze samozřejmě provádět i doma, doporučuji však svěřit se odborníkovi. Přece jen máte chodidlo daleko na dosah, nepříliš dobře na něj vidíte a při neodborné péči si můžete způsobit i drobná poranění, například při použití různých nástrojů pro domácí využití," doporučuje Radka Chválová.

Důležitou prevencí proti otlakům je kromě pravidelné péče o nohy také nošení vhodné a pohodlné obuvi. A samozřejmě, co nejčastější přezouvání se, a to několikrát denně.

Dopřejte si kvalitní úpravu nehtů

Stejně jako u manikúry, kde současným trendem jsou poměrně krátké, avšak naprosto dokonale upravené nehty, i na nohou se nehty zkracují na přiměřenou délku. Zkracování se provádí velmi pečlivě, nejlépe do rovna, a to proto, aby nedocházelo k zarůstání volných okrajů nehtů do nehtového lůžka.

"V současné době, podobně jako ve všech módních směrech, jsou trendové styly velmi variabilní. Můžete volit jakékoli barevné odstíny, používat laky lesklé i matné, výrazné i nenápadné. U nohou jsou po celá léta módní a oblíbené sytě rudé odstíny," říká Radka Chválová.

Rady a doporučení od pedikérky