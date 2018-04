Připravte si lahůdky z tvarohu a žervé

Tvarohové suflé s čokoládovou omáčkou

SNÍDANĚ, PRO 4 OSOBY

Příprava: 55 minut

* 500 g měkkého tvarohu

* 4 vejce, žloutky a bílky zvlášť

* 1 vanilkový cukr

* 100 g cukru krupice

* 1 lžíce rumu

* 60g másla

* 1/2 lžíce pomerančové kůry

* 1/2 lžíce citronové kůry

* špetka soli

* 2 lžíce hrubé krupice

* trochu strouhanky

* čokoládová poleva

* 1 meruňkový kompot

1. Předehřejeme si troubu na 160 stupňů. Formičky na suflé nebo muffiny vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Tvaroh vyšleháme se žloutky a oběma cukry, rumem a rozpuštěným zchladlým máslem a vmícháme jemně nastrouhanou kůru (bez bílé části, ta je hořká) z dobře omytých nejlépe biocitrusů.

2. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh. Tvarohovou směs zlehka promícháme se sněhem a hrubou krupicí.

Těstem pak naplníme formičky do dvou třetin a pečeme v předehřáté troubě asi 30 minut, podle velikosti formiček. Po vyjmutí z trouby necháme bábovičky 10 minut odpočinout a ihned podáváme přelité čokoládovou polevou, ovocnou šťávou a s meruňkami.

3. Jednotlivé porce zdobíme lístky máty či meduňky a můžeme poprášit moučkovým cukrem. Jako další variantu můžeme suflé přelít tekutým karamelem.

Suflé můžete upéct i v jedné větší, nejlépe keramické formě, doba pečení je pak asi o deset minut delší.

Tvarohové rychlovky Pomazánka z tvarohu má v naší kuchyni tradici. Rozmíchejte osolený tvaroh s lístky řeřichy, nasekanou pažitkou, petrželkou nebo lístky bazalky a máte jarní pomazánku, která chutná jedna báseň. Palačinky s tvarohovou náplní jsou mnohem zdravější, než když si je namažete jen džemem, také více zasytí. Rozmíchejte tvaroh s medem podle chuti a přidejte rozinky. Nejrychlejší dezert je našlehaný sladký tvarohový krém s nastrouhanými jablky.

Špenátová roláda s lososem



OBĚD, PRO 4 OSOBY

Příprava: 25 minut + chlazení

* 4 vejce, žloutky a bílky zvlášť

* 150 g hladké mouky

* 150 g špenátových listů

* 400 g jemného tvarohu

* 100 g másla

* svazek kopru

* hrst usekané petrželky

* šťáva z 1/2 citronu

* 200 g uzeného lososa

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Listy špenátu spaříme vroucí vodou a ihned zchladíme pod studenou. Z listů vymačkáme vodu a nasekáme je. V míse ušleháme žloutky se špetkou soli do pěny. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, zlehka vmícháme prosátou mouku a opatrně přimícháme do žloutkové hmoty. Nakonec do těsta jemně zamícháme nasekaný špenát.

2. Těsto rozetřeme na plech vyložený pomaštěným pečicím papírem a pečeme 8-10 minut. Plát těsta i s papírem stáhneme z plechu a poprášíme hladkou moukou, otočíme na čistou utěrku, stáhneme pečicí papír. Máslo vyšleháme s tvarohem, osolíme, opepříme a přidáme kopr a petrželku. Chuť doladíme trochou citronové šťávy.

3. Vychladlý plát těsta rovnoměrně potřeme tvarohovým krémem, kraj poklademe proužky lososa a roládu po delší straně zavineme. Zabalíme do fólie a necháme v chladu ztuhnout.

Tip

Použijete-li mražený listový špenát, nechte ho rozmrazit a důkladně z něj vymačkejte vodu.

Kuřecí balíček se sýrem cottage



SVAČINA, PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 10-15 minut pečení

* 4 větší placky pita chleba

* 500 g kuřecích prsou

* grilovací koření

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 avokádo

* šťáva z 1 limetky

* listy salátu k podávání

* 200 g sýra cottage

* 2 hrsti slunečnicových výhonků

1. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme, osolíme a posypeme grilovacím kořením. Avokádo nařízneme kolem pecky, zakroutíme polovinami proti sobě a vyjmeme pecku. Oloupeme slupku a dužinu rozmačkáme v misce vidličkou se solí, pepřem a limetkovou šťávou.

2. Salátové listy omyjeme a osušíme. V pánvi rozpálíme olej a prsa zprudka opečeme po obou stranách. Zmírníme oheň a ještě chvíli opékáme, aby bylo maso propečené, a necháme ho stranou několik minut odležet. Nakrájíme maso na proužky. Placky krátce nasucho prohřejeme pod grilem nebo v pánvi, stačí minutu po každé straně, potřeme je pastou z avokáda a poklademe proužky masa.

3. Na každou placku rozdělíme sýr, posypeme výhonky slunečnice, obložíme salátovými listy, srolujeme a ihned podáváme.

Tip

Slunečnicové výhonky můžete nahradit výhonky řeřichy, munga apod.

Rajčata plněná jemným sýrem



SVAČINA, PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut

* 4 pevná velká rajčata

* 200 g lučiny

* 50 g másla

* 2 lžíce smetany na šlehání

* menší svazek pažitky

* kousek pórku, asi 10 cm světlé části

* sůl a mletý bílý pepř

* 4 listy salátu k podávání

1. Rajčata omyjeme, osušíme a napříč rovnoměrně nakrájíme na 4-5 plátků. Jednotlivé řezy osušíme papírovým ubrouskem. Pažitku a pórek omyjeme,osušíme a nakrájíme najemno.

2. V misce vyšleháme lučinu, změklé máslo a smetanu na hladký krém. Osolíme, opepříme a přidáme nakrájený pórek a pažitku. Směs promícháme. Spodní díl rajčete natřeme částí krému, přiklopíme plátkem rajčete, povrch opět potřeme stejnoměrnou vrstvou krému a takto pokračujeme, dokud nesestavíme celé rajče zpět do původního tvaru, končíme seříznutou rajčatovou čepičkou.

3. Podáváme na listech libovolného hlávkového salátu.

Tip

Rajčata můžete plnit i jinou pomazánkou. Před podáváním je nechte trochu ztuhnout a vychladit.

Tvarohová terina s nivou



VEČEŘE, NA LITROVOU FORMU

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí

* 400g lučiny nebo jemného tvarohu

* 150 g nivy

* 150-200 ml smetany na šlehání

* 40 g práškové želatiny

* svazek bazalky

* sůl a mletý bílý pepř

* hrst piniových jader, pražených

1. Formu na terinku nebo biskupský chlebíček vypláchneme studenou vodou a vyložíme potravinovou fólií. Lučinu vyšleháme se smetanou a směs rozdělíme na dvě třetiny a jednu třetinu. Želatinu namočíme na 10 minut ve 200 ml vody a necháme nabobtnat, pak ji zahřejeme mírně pod bod varu, dokud se nerozpustí.

2. Do třetiny lučiny přidáme najemno nastrouhanou nivu a vyšleháme dohladka. Nakonec vmícháme posekané lístky bazalky a podle potřeby dochutíme pepřem a solí. Druhou, větší část lučiny osolíme a opepříme podle chuti a vmícháme do ní polovinu vlažné tekuté želatiny a opražené piniové oříšky. Polovinu směsi s oříšky nalijeme na dno formy, uhladíme povrch a necháme ztuhnout.

3. Do směsi s nivou rovněž vmícháme vlažnou želatinu a vlijeme do formy na první vrstvu. Opět necháme ztuhnout a nakonec doplníme zbylou vrstvou lučiny. Překryjeme fólií a necháme v chladničce ztuhnout.