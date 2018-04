Příprava na maraton je dlouhá. Co dělat s krizí?

"Na tréninkovém plánu je nejobtížnější najít si každý den čas na běhy, které jsou často delší jak patnáct kilometrů. Také se někdy vůbec donutit k tomu, abych šel běhat - hlavně ve špatném počasí," přiznává například Vítek Lichtenstein.

Podle profesionálního trenéra Vladimíra Korbela, který skupinku amatérských běžců připravuje, zažívají podobné problémy i profesionálové.

"Každý sportovec, i ten vrcholový, někdy poruší pravidla životosprávy, musí řešit různé životní starosti doma, v rodině či v práci. Jak se s tím dotyčný vypořádá, záleží na jeho prioritách, na jeho vůli, na charakteru," vysvětluje Korbel, který trénoval například špičkového českého běžce Jiřího Mužíka.

Pojď na pivo

Podle Korbela každý občas "ujede" a vyrazí například s kamarády do hospody na pivo. Pokud se to stane jednou, ještě to nemusí být problém.

"Časté a opakované vychýlení z maratónské životosprávy ovšem vede nutně k budoucí prohře. Buď dotyčný nevydrží pravidelnou přípravu, nebo se v horším případě může zranit, když pak chce určité tréninkové penzum rychle odtrénovat," říká Korbel.

Problémy bývají zvláště u hodně mladých lidí, kteří občas ještě nevědí, co chtějí. "Když nemá zcela jasno, po čem opravdu touží, tak se nechá snadno nalákat na nějaké radovánky, třeba na to pivko," konstatuje profesionální trenér.

Maraton přitom vyžaduje spoustu práce, tréninku, odříkání a překonávání psychických krizí z toho, že dnes se zase musí uběhnout potřebný počet kilometrů.

"U amatérského běžce je pak navíc výsledkem "jen" pocit uspokojení, euforie, hrdosti z toho, že dokázal něco, co nelze koupit," říká Korbel.

Naše skupinka to zvládá

Trenér Korbel ale soudí, že sedmička statečných zvládá přípravu dobře, nikdo se zatím nedostal do žádné motivační krize.

"Každý z nich má ale poměrně náročné zaměstnání a musí proto řešit mnoho povinností, které logicky mají prioritu, když člověk chce zajistit rodinu," konstatuje Korbel.

Přes léto navíc byly dovolené, takže amatérští běžci vyjížděli se svými blízkými mimo Prahu i mimo republiku. "Posledních čtrnáct dní tak byla na společných trénincích menší účast."

Motivace jim nechybí

Korbel je spokojen i s tím, že vybraným amatérským běžcům nechybí motivace, která je nutí znovu a znovu trénovat. "Závod se blíží a už představa brzkého termínu ty kluky a holky mobilizuje," poznamenává Korbel.

Trenér se snaží všem běžcům pomáhat, aby tréninkové dávky lépe zvládali po fyzické i psychické stránce.

"Při vedení tréninků se snažím svým svěřencům porozumět - jejich starostem i radostem. A podle jejich možností jim koncipovat takový trénink, který zvyšuje jejich výkonnost. Naladit je ve skupině na určitou, únosnou konkurenceschopnost, ale také dobrou atmosférou při tréninku přispět ke zlepšování jejich kamarádských vztahů. A při rozhovorech s nimi jim naznačovat, že jejich snažení má smysl," vysvětluje Korbel.

Běžci jsou s Korbelovým vedením nadmíru spokojeni. "Pomohl mi především zlepšit techniku běhu a dýchání. A taky mi dát větší motivaci," svěřil se například Lukáš Kupec. "Trenér je úžasný. Dostala jsem spoustu cenných rad, které mi pomohly nejen při běhání, ale i před a hlavně po něm," dodala Hana Šrytrová.